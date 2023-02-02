Заявление МИД ПМР от 02/02/23 в связи с принятием в соседней Молдове репрессивных норм против приднестровцев( текст без изменений):
"Рассматриваем принятие парламентом Молдовы законопроекта, создающего основания для политически мотивированного уголовного преследования практически каждого жителя Приднестровской Молдавской Республики, в качестве акта агрессии, направленного на подрыв переговорного процесса, и осознанного пролога к массовым нарушениям прав человека.
РМ десятилетиями оказывает давление на приднестровцев методами политизированного уголовного преследования, что является одной из актуальных проблем текущей повестки международного переговорного процесса. Напомним, что молдавская сторона подписала ряд договорённостей, содержащих обязательства по урегулированию данной проблемы, включая берлинский протокол официального заседания формата «5+2» от 2-3 июня 2016 года и протокольное решение по землепользованию от 25 ноября 2017 года. Однако Кишинев не только не исполнил взятые на себя обязательства, но и своим деструктивным решением свел на нет многолетние усилия в переговорах со стороны международных посредников и наблюдателей.
Утверждение репрессивных норм против приднестровцев стало итогом деградации подходов Кишинева с момента срыва делегацией РМ братиславского заседания «Постоянного совещания...» в формате «5+2» осенью 2019 года. Приднестровье неоднократно предупреждало международных представителей о недопустимости пассивной позиции на фоне действий РМ по слому цивилизованного диалога. Ощущение Кишиневом своей безнаказанности привело сегодня к угрозе разрушения всей переговорной конструкции и опасности эскалации напряженности.
Отметим, что переговорщик от РМ дважды отклонил приднестровские инициативы о скорейшем проведении заседания политических представителей, посвященного в том числе обсуждению данной проблемы. Молдавская сторона согласилась назначить встречу лишь на 17 февраля, дожидаясь окончательного принятия репрессивных статей. Такое уклонение и боязнь обсуждения злободневных проблем девальвируют полезность контактов с офисом политического представителя от РМ.
Политизированность и селективность поправок, направленных не на борьбу с преступностью, а конкретно против почти полумиллионного населения Приднестровья, ставят острый вопрос о состоянии демократического процесса в соседней стране, требующий объективной оценки международного сообщества.
Предупреждаем молдавскую сторону об ответственности за любые действия, угрожающие правам и свободам граждан Приднестровской Молдавской Республики. Вся ответственность за эскалацию напряженности полностью лежит на молдавской стороне.
Приднестровье не приемлет уголовно-процессуальный шантаж со стороны соседней Молдовы и призывает международных участников переговорного процесса исполнить свою посредническую миссию с целью недопущения политически мотивированного преследования населения Приднестровья" , сообщает пресс-служба Министерства.