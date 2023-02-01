В повестку дня заседания Правительства вошли предложения по дополнению перечня документов, которые могут запросить проверяющие органы при проведении плановых контрольных мероприятий. В частности, речь о лицензионном контроле над деятельностью юридических лиц, оказывающих услуги по трудоустройству приднестровцев за пределами республики. Ранее такого реестра не было, что порой затрудняло проведение проверок. Теперь предприниматель будет четко понимать, какие документы ему необходимо предъявить, а какие проверяющие запрашивать не вправе, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
На момент разработки действующего на данный момент Постановления Правительства «Об утверждении перечней документов, требование которых возможно при проведении органами государственного контроля (надзора) планового мероприятия по контролю (надзору)» оказание услуг по трудоустройству граждан республики за рубежом не подлежала лицензированию. Позже деятельность данных агентств была включена в перечень видов деятельности, подпадающих под лицензирование, в связи с чем возникла необходимость урегулировать правила проведения проверок в данной сфере. Сегодня единогласным решением членов Правительства этот нормативный акт приведен в соответствие с Законом ПМР «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)», то есть дополнен реестром документов, которые инспектор может истребовать у агентств по трудоустройству граждан за рубежом.
В Перечень вошли как лицензия на осуществляемый вид деятельности, так и документы, подтверждающие квалификацию сотрудников рекрутингового агентства, соглашение о совместной деятельности лицензиата с иностранным работодателем или иностранной посреднической организацией.
Кроме того, инспектор вправе запросить документы, подтверждающие оказание гражданину услуг, связанных с получением рабочей визы, в случае если их получение требуется в соответствии с законодательством иностранного государства и ряд других.
Стоит отметить, что актуализация данного нормативного акта с одной стороны прояснит правила ведения бизнеса для предпринимателей, с другой – усилит контроль над их деятельностью, поскольку трудоустройство за рубежом сопряжено с определенными рисками для приднестровцев. Изменения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.