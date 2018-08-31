С 6 февраля по 20 марта включительно в Приднестровье пройдёт очередной Республиканский конкурс социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР.
Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте главы государства, участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации и инициативные группы граждан, которые занимаются деятельностью, направленной на достижение социальных, культурных, благотворительных, образовательных и научных целей, охрану здоровья граждан, и вносят существенный вклад в становление, консолидацию и развитие гражданского общества в ПМР.
Конкурс проводится по 15 номинациям. Среди них, в частности, содействие занятости населения, развитие социальной среды, общественное здоровье, физкультура и спорт, общественная безопасность и гражданская оборона, инновации в образовании, наука, научное обслуживание и научно-техническая политика, сохранение традиций и исторического наследия, развитие культуры, искусства и туризма, повышение качества и комфорта современной городской среды.
Общая сумма грантов в 2023 году составляет 3 миллиона рублей.
Конкурс на соискание грантов Президента ПМР проводится с 2021 года. В прошлом году, напомним, гранты были выделены, в частности, на проект «Древнерусской книжницы», занимающийся сохранением и реставрацией старопечатных книг, проект по сохранению археологического наследия ПМР, а также проект «Формула инклюзии» Республиканского благотворительного фонда содействия активной реабилитации и социализации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Мир равных возможностей».