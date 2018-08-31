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Объявлен Республиканский конкурс социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР

Объявлен Республиканский конкурс социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР

С 6 февраля по 20 марта включительно в Приднестровье пройдёт очередной Республиканский конкурс социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР.

Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте главы государства, участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации и инициативные группы граждан, которые занимаются деятельностью, направленной на достижение социальных, культурных, благотворительных, образовательных и научных целей, охрану здоровья граждан, и вносят существенный вклад в становление, консолидацию и развитие гражданского общества в ПМР.

Конкурс проводится по 15 номинациям. Среди них, в частности, содействие занятости населения, развитие социальной среды, общественное здоровье, физкультура и спорт, общественная безопасность и гражданская оборона, инновации в образовании, наука, научное обслуживание и научно-техническая политика, сохранение традиций и исторического наследия, развитие культуры, искусства и туризма, повышение качества и комфорта современной городской среды.

Общая сумма грантов в 2023 году составляет 3 миллиона рублей.

Конкурс на соискание грантов Президента ПМР проводится с 2021 года. В прошлом году, напомним, гранты были выделены, в частности, на проект «Древнерусской книжницы», занимающийся сохранением и реставрацией старопечатных книг, проект по сохранению археологического наследия ПМР, а также проект «Формула инклюзии» Республиканского благотворительного фонда содействия активной реабилитации и социализации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Мир равных возможностей».
  • Сегодня, 18:24
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