Dnestr.TV

 
0

«Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторождение необычной нефти

«Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторождение необычной нефти

Геологи «Газпромнефти» обнаружили месторождение ярко-оранжевой нефти в Ташлинском районе Оренбургской области. Информацию со ссылкой на саму компанию сообщает «Лента».

Теперь компания прорабатывает план по разработке крупного месторождения.

Но откуда это совсем не черное, а «оранжевое золото»? Геологи сообщают, что «вина» лежит на высоком содержании газов. Кроме того, в этом сорте нефти очень мало примесей.

Оранжевую нефть нашли на рекордной глубине — около 5,8 километров. До 2030 года «Газпром нефть» планирует провести на юго-западе Оренбургской области дополнительные сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых скважин.

«Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы», — рассказал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпромнефти» Юрий Масалкин.

  • Вчера, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна