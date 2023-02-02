Геологи «Газпромнефти» обнаружили месторождение ярко-оранжевой нефти в Ташлинском районе Оренбургской области. Информацию со ссылкой на саму компанию сообщает «Лента».
Теперь компания прорабатывает план по разработке крупного месторождения.
Но откуда это совсем не черное, а «оранжевое золото»? Геологи сообщают, что «вина» лежит на высоком содержании газов. Кроме того, в этом сорте нефти очень мало примесей.
Оранжевую нефть нашли на рекордной глубине — около 5,8 километров. До 2030 года «Газпром нефть» планирует провести на юго-западе Оренбургской области дополнительные сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых скважин.
«Открытие на Солнечном лицензионном участке стало крупнейшим в регионе за последние годы», — рассказал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпромнефти» Юрий Масалкин.