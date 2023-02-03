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В России разработали новые правила проведения ЕГЭ

В России разработали новые правила проведения ЕГЭ

Минпросвещения РФ разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов, передаёт РИА Новости

"Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", — говорится в публикации.

Согласно предложенным нововведениям, участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать соответствующие заявления там, где они служат.

Планируется также изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.
  • Вчера, 20:28
  • DTV
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