Румыния и Республика Молдова будут более тесно сотрудничать в дорожной сфере, поскольку есть желание продлить «шоссе объединения»(Unirii A8) до Кишинева и Одессы. Об этом заявил сегодня, 3 февраля, румынский министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндяну после консультаций с вице-премьером — министром инфраструктуры Молдовы Андреем Спыну, сообщает EADaily
Румынский чиновник предложил провести в феврале заседание совместной двусторонней комиссии по координации проектирования и строительства моста через Прут в Унгенах. Речь идет также о создании инфраструктуры доступа к этому мосту — пограничный переход на территории РМ и модернизация дороги DJ 249 для обеспечения загрузки и соединения с существующей инфраструктурой на территории Румынии.
Также обсуждалось обеспечение дорожного сообщения Албица — Леушень, заявка будет подана с сентября 2023 года по январь 2024 года. Общей целью является восстановление железнодорожного коридора Яссы (аэропорт) — Унгены — Кишинев (аэропорт) — Одесса за счет финансирования, полученного от Всемирного банка.
Напомним, железные и автомобильные дороги являются стратегически важным ресурсом, которому западные партнеры Кишинева уделяют пристальное внимание. В ноябре прошлого года Молдова наряду с Украиной и Грузией получили статус наблюдателя в Европейском транспортном сообществе.
Вице-премьер РМ Андрей Спыну тогда подтвердил, что в республике будут построены еще четыре «европейские дороги». Деньги на это (100 млн евро) выделяет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Помимо этого, модернизируют участок железной дороги, связывающий РМ с Румынией путем установки европейской колеи вместо так называемой советской. Это позволит поездам ходить из Кишинева в Бухарест, не меняя колеса на границе.
Напомним, ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз подключит страны Балкан, Молдову и Украину к проектам по увеличению военной мобильности для быстрого развертывания боевых сил НАТО.
Он уточнил, что в рамках этого планируется всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза адаптировать так, чтобы быстро перемещать военную технику и войска.