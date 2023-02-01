Согласно статистическим данным, на конец 2022 года в Приднестровье на учёте у онкологов находились 12 519 человек. В 2022 году было выявлено 1 788 случаев злокачественных новообразований, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Первые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди мужского населения распределены следующим образом:
Рак молочной железы (25,5%) является ведущей онкологической патологией у женского населения, далее следует колоректальный рак (12,9%), тело матки (8,8%).
В преддверии 4 февраля пресс-службе ведомства удалось пообщаться с главным внештатным онкологом Министерства здравоохранения ПМР Алиной Андреевой и задать ей вопросы о профилактике и лечении онкологических заболеваний.
Алина Евгеньевна, какие возможности есть в Приднестровье для лечения онкологических больных?
Если говорить о лечении, то оно складывается из трёх составляющих: хирургическое, лекарственная терапия и радиотерапия. Терапию препаратами мы проводим на территории нашей республики, здесь же проводятся и хирургические операции. У нас нет возможности для осуществления радиотерапии: таких пациентов направляют за пределы Приднестровья за счёт государства. Также в случае, когда какой-либо вид хирургического вмешательства не может быть проведён здесь, рассматривается возможность проведения операции за рубежом, например, нуждающиеся в радиохирургии оперируются в России. Это касается также и лиц, имеющих заболевания щитовидной железы, если им в послеоперационном периоде необходима радиойодтерапия, они могут её получить.
Какая помощь оказывается пациентам в рамках Государственной целевой программы?
Помощь включает в себя те виды лечения, которые проводятся здесь: это лекарственная терапия и хирургические вмешательства. В этом году запланировано полное финансирование мероприятий в рамках ГЦП по онкологии. Очень надеемся, что удастся приобрести современные лекарственные препараты, которые были включены в перечень жизненно важных и будет возможность расширить возможности нашей лекарственной терапии. Эти препараты крайне дорогостоящие, ранее не закупались.
Осваиваются ли у нас новые методы лечения, что появилось за последние годы?
Хочется отметить, что у нас возросло качество хирургической помощи. Для проведения оперативных вмешательств всё меньше людей направляют за пределы, поскольку увеличиваются возможности нашей хирургии. Около 10-13 лет назад при патологиях головы и шеи хирургическая помощь оказывалась в других государствах. Сейчас же их великолепно проводят в условиях Республиканской клинической больницы. То же самое касается и урологии.
Что касается химиотерапии, то мы каждый год дополняем список жизненно важных препаратов, стараемся их максимально закупать. Без этого невозможно оказывать современную онкологическую помощь пациентам.
Какие основные симптомы могут помочь заподозрить онкологию?
Есть некоторые сигналы в организме, которые говорят о каком-либо неблагополучии со здоровьем. Под ними может скрываться и онкология. Если вы заметили какие-либо симптомы, которых раньше не наблюдали, стоит обратиться к врачу. Необязательно за этим может скрываться онкопатология, но лучше перестраховаться. Речь идёт о необъяснимой головной боли, головокружениях, повышенной слабости и утомляемости, резкой потере веса, эпизодическом повышении температуры тела, длительном кашле, незаживающих язвах, кровянистых выделениях в моче и стуле, изменении тембра голоса, уплотнениях в груди у женщин.
Можно ли вылечить онкологию?
Мы должны помнить о коварстве онкологических заболеваний, на первой стадии болезни они могут проходить бессимптомно. Очень важны такие моменты как диспансеризация и скрининг – для раннего выявления любой патологии.
Например, каждая женщина должна ежемесячно проводить самостоятельное обследование молочных желез. Но после 50 лет все женщины должны проходить маммографию – этот вид исследования помогает выявить опухоль на первой или в нулевой стадии, когда ещё ничего не может прощупаться. Это очень важно, поскольку выявление на этих стадиях позволяет сохранить орган без полного удаления всей молочной железы и без длительных курсов химио или лучевой терапии.
Врачи напоминают: самый эффективный способ профилактики онкологических заболеваний – диспансеризация и профилактический осмотр, которые нацелены на выявление данных патологий на ранних стадиях. Кроме того, специалист при обращении пациента по каким-либо другим вопросам, оценив факторы риска (курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, возраст и т.п.), может назначить дополнительное обследование, которое поможет своевременно выявить онкопатологию.