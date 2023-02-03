Пограничники РМ задержали 36-летнего гражданина Украины, который пытался переплыть реку Днестр, чтобы попасть в Молдову. Мужчине понадобилась медицинская помощь.
Как сообщили в молдавской Пограничной полиции, инцидент произошел 3 февраля возле села Каларашовка Окницкого района. Мужчина рассказал правоохранителям, что направляется из Киева в Израиль. По его словам, там живет его родственник, и у него проблемы со здоровьем. Несмотря на холод мужчина решил переплыть Днестр, так как ему запрещено покидать Украину, пишет newsmaker.md.
Во время оформления документов мужчине стало плохо, пограничники вызвали скорую помощь. До приезда врачей, мужчине дали сухие вещи, чтобы он смог переодеться, и отвели в теплое помещение.