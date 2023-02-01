Повышение зарплаты министров более чем на 8000 леев по сравнению с 1300 леями для других работников бюджетного сектора в начале этого года подверглось критике со стороны оппозиции, некоторых экспертов и граждан.
Europa Liberă проанализировала, как выросли зарплаты президента, депутатов и министров, а также других бюджетников за последние 5 лет.
В случае с президентом самый большой скачок был зарегистрирован в 2019 году, когда зарплата увеличилась примерно на 6500 леев, достигнув 19500 леев. Зарплаты министров оставались относительно постоянными в течение последних 5 лет, около 18 000-19 000 леев, за исключением текущего года, когда они достигли 27 790 леев.
Базовые зарплаты депутатов удвоились за 5 лет, с примерно 10 000 леев до примерно 20 000 леев. В отличие от главы государства и членов правительства, парламентарии также получают ежемесячную компенсацию «расходов, связанных с исполнением служебных обязанностей, протокольных расходов» в размере не более 13 000 леев.
Депутаты также получают надбавки на транспорт (6500 леев), пособие на рабочее жилье или деньги на аренду жилища (от 3300 до 6600 леев, в зависимости от количества членов семьи) и ежегодную компенсацию в размере одной месячной зарплаты на лечение. По некоторым подсчетам, депутаты, получающие все эти льготы, в том числе среднее пособие на аренду жилья, могут ежемесячно получать более 40 000 леев.
В то же время средняя брутто-зарплата в бюджетном секторе увеличилась менее чем на 3000 леев в период 2018-2022 гг., согласно данным Национального бюро статистики.
Для работников сферы образования это увеличение составило немногим более 2000 леев и достигло около 8500 леев. Те, кто работал в сфере здравоохранения и социальной помощи, в прошлом году получили более чем на 5000 леев больше, чем в 2018 году, при этом среднемесячная заработная плата составила 11200 леев.