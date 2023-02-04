18-летнему пациенту была проведена успешная процедура реимплантации ампутированной левой руки. В результате лечения и проведения восстановительных процедур юноша начал активно двигать рукой и восстановил чувствительность пальцев. В настоящее время пациент проходит курс реабилитации и благодарен команде врачей и своей семье за поддержку в восстановлении, пишет esp.md.
Молодой человек из Штефан-Водэ потерял руку после серьезного ДТП в 2014 году, когда ему было 10 лет. Врачи порекомендовали сохранить ампутированную конечность в «ампутат-сумке» — специальном контейнере, в котором обеспечивается сухое, прохладное и стерильное сохранение ампутированного органа в ожидании реплантации.
В течение нескольких лет пациент находился на лечении в детской клинической больнице им. Игнатенко, а в дальнейшем был переведён в Институт скорой помощи, где был проведен ряд реконструктивных операций в республиканском центре микрохирургии.
Команда специалистов-микрохирургов смогла реимплантировать руку с восстановлением 90% функций и чувствительности. Первая операция длилась около 6 часов, остальные операции заняли от 2 до 3 часов.
Желание и настойчивость пациента и родственников на положительный функциональный результат были стимулом для реабилитации ампутированного. В данный момент пациент может пользоваться рукой, движения активны и восстанавливается чувствительность пальцев, интенсивно занимается физическими упражнениями.
"Хочу сказать огромное спасибо врачам, дедушке и всей моей семье, которая меня очень поддерживала. Они дали мне надежду, что я поправлюсь, потому что я не могу представить, что бы я делал без руки. «Сейчас я могу поднимать тяжести, носить тяжелые пачки, поднимать тяжести, у меня нормальная жизнь», — сказал молодой человек.