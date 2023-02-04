Dnestr.TV

 
0

Уникальная операция в Молдове. Молдавские врачи пришили юноше руку, которую он потерял 8 лет назад

Уникальная операция в Молдове. Молдавские врачи пришили юноше руку, которую он потерял 8 лет назад
Фото: facebook.com/urgentachisinau

18-летнему пациенту была проведена успешная процедура реимплантации ампутированной левой руки. В результате лечения и проведения восстановительных процедур юноша начал активно двигать рукой и восстановил чувствительность пальцев. В настоящее время пациент проходит курс реабилитации и благодарен команде врачей и своей семье за поддержку в восстановлении, пишет esp.md.

Молодой человек из Штефан-Водэ потерял руку после серьезного ДТП в 2014 году, когда ему было 10 лет. Врачи порекомендовали сохранить ампутированную конечность в «ампутат-сумке» — специальном контейнере, в котором обеспечивается сухое, прохладное и стерильное сохранение ампутированного органа в ожидании реплантации.

В течение нескольких лет пациент находился на лечении в детской клинической больнице им. Игнатенко, а в дальнейшем был переведён в Институт скорой помощи, где был проведен ряд реконструктивных операций в республиканском центре микрохирургии.

Команда специалистов-микрохирургов смогла реимплантировать руку с восстановлением 90% функций и чувствительности. Первая операция длилась около 6 часов, остальные операции заняли от 2 до 3 часов.

Желание и настойчивость пациента и родственников на положительный функциональный результат были стимулом для реабилитации ампутированного. В данный момент пациент может пользоваться рукой, движения активны и восстанавливается чувствительность пальцев, интенсивно занимается физическими упражнениями.

"Хочу сказать огромное спасибо врачам, дедушке и всей моей семье, которая меня очень поддерживала. Они дали мне надежду, что я поправлюсь, потому что я не могу представить, что бы я делал без руки. «Сейчас я могу поднимать тяжести, носить тяжелые пачки, поднимать тяжести, у меня нормальная жизнь», — сказал молодой человек.
  • Сегодня, 10:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна