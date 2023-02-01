Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе сбили пешехода

В Тирасполе сбили пешехода

ДТП произошло 4 февраля, примерно в 18:10, на ул. 25 Октября.

Опель сбил пешехода на зебре. Вероятно, 65-летний мужчина отвлёкся от управления авто и не заметил 34-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, передает пресс-центр МВД ПМР.

Пострадавшую с закрытым переломом костей таза госпитализировали в отделение смешанных травм РКБ.

По факту ДТП сотрудники ОГАИ УВД г. Тирасполь проводят разбирательство.
  • Сегодня, 18:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна