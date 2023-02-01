Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Тирасполе сбили пешехода
ДТП произошло 4 февраля, примерно в 18:10, на ул. 25 Октября.
Опель сбил пешехода на зебре. Вероятно, 65-летний мужчина отвлёкся от управления авто и не заметил 34-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, передает пресс-центр МВД ПМР.
Пострадавшую с закрытым переломом костей таза госпитализировали в отделение смешанных травм РКБ.
По факту ДТП сотрудники ОГАИ УВД г. Тирасполь проводят разбирательство.
- Сегодня, 18:00
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.