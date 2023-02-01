В горах Фэгэраш в Румынии ночью сошли две лавины. Отель, в котором находились около 60 человек, накрыло снегом. На место прибыли спасатели, сообщает 5 февраля digi24.ro.
«Ночью в районе отеля сошла снежная лавина, в результате чего повреждены несколько автомобилей, около 60 человек заблокированы в отеле. Власти принимают необходимые меры для эвакуации людей», — сообщили в инспекторате полиции уезда Арджеш.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В Румынию пришли сильные морозы, снегопад и метели. В связи с этим метеорологи соседней страны объявили «желтый» уровень метеоопастности, который будет действовать до 20:00 завтрашнего дня.
В этот период температура понизится до -20 градусов, а скорость ветра достигнет 70 километров в час. Сильные морозы продержатся до пятницы, 10 февраля.
В румынской прессе отмечается, что в стране перекрыты несколько национальных дорог, есть населенные пункты, оставшиеся от электричества.