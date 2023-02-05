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В московском ресторане гость перепутал невест, чем спровоцировал массовую драку

В московском ресторане гость перепутал невест, чем спровоцировал массовую драку

В одном из ресторанов Москвы посетитель перепутал невест и спровоцировал массовую драку. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В заведении одновременно праздновали две свадьбы. Один из гостей, подвыпив, подошел к невесте с чужой свадьбы и принялся ее поздравлять. Жених девушки удивился и заявил, что не приглашал этого мужчину. Претензии к незваному гостю начали предъявлять друзья новобрачного, в итоге гостя ударили в лицо и началась массовая драка, пишет mk.ru.

Жених вызвал на место полицию, он сообщил, что в драке участвовали шесть человек. Но когда полицейские приехали, оказалось, что гости успели помириться и выпить за обе пары новобрачных. Потерпевший заявил полицейским, что ни к кому претензий не имеет.
  • Сегодня, 18:38
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