В одном из ресторанов Москвы посетитель перепутал невест и спровоцировал массовую драку. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В заведении одновременно праздновали две свадьбы. Один из гостей, подвыпив, подошел к невесте с чужой свадьбы и принялся ее поздравлять. Жених девушки удивился и заявил, что не приглашал этого мужчину. Претензии к незваному гостю начали предъявлять друзья новобрачного, в итоге гостя ударили в лицо и началась массовая драка, пишет mk.ru.
Жених вызвал на место полицию, он сообщил, что в драке участвовали шесть человек. Но когда полицейские приехали, оказалось, что гости успели помириться и выпить за обе пары новобрачных. Потерпевший заявил полицейским, что ни к кому претензий не имеет.