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Гаврилица встретится с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ

Гаврилица встретится с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица проведёт встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, говорится в пресс-релизе Североатлантического альянса. Встреча состоится 7 февраля, после чего два чиновника проведут пресс-конференцию, передает radiomoldova.md.

"Во вторник, 7 февраля 2023 года, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ примет премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу в штаб-квартире НАТО", - говорится в нем.

Таким образом, встреча пройдёт в Брюсселе, ее повестка в релизе не уточняется.

Напоминаем, что с 4 по 8 февраля этого года глава Исполнительной власти Кишинева вместе с несколькими министрами будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где они примут участие в 7-м заседании Совета ассоциации ЕС – Республика Молдова. Впервые страна будет присутствовать на этом мероприятии в качестве государства-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Помимо тем двусторонней повестки, Совет ассоциации также обменяется мнениями по региональным вызовам, в том числе по последствиям российской агрессии против Украины. Еще одной темой, включенной в повестку дня обсуждения, является урегулирование приднестровского конфликта.
  • Сегодня, 18:44
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