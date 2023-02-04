Сомали стала самой коррумпированной страной мира. Соответствующий рейтинг опубликован неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International, передаёт eadaily.com
Из африканских стран в конце рейтинга за 2022 год также находятся Южный Судан (178 место), Ливия (171), Экваториальная Гвинея (171), Бурунди (171). Африканские страны традиционно находятся на последних местах в рейтинге коррупции. Для Сомали коррупция является лишь частью проблем в стране: данная республика страдает от многолетних гражданских конфликтов и вооружённого насилия.
Среди стран с худшими показателями коррупции в мире следует также отметить Сирию, Венесуэлу, Йемен, КНДР, Гаити, Туркменистан, Чад, Никарагуа и Коморы (Союз Коморских Островов).
Лучшими странами мира с точки зрения борьбы с коррупцией являются Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия и Сингапур. В десятку стран с наименьшими показателями коррупции также входят Швеция, Швейцария, Нидерланды, Германия и Ирландия.
Согласно рейтингу Transparency International, Россия располагается на 137 месте из 180 государств между Парагваем и Киргизией