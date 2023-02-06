В результате мощного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии утром в понедельник, 6 февраля, погибли уже более 500 человек. По данным властей Турции, на данный момент в стране погибли 284 человека, пострадали 2383. Сирийское агентство SANA сообщает как минимум о 237 погибших, счет пострадавших перевалил за 600. Большая часть жертв и пострадавших из провинций Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Подземные толчки ощутили также жители ряда других стран: Ливана, Ирака, Иордании, Израиля, Египта. О жертвах и пострадавших в этих странах информации пока нет.
Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Только в Турции пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. В Сирии сообщают о серьезных разрушениях в Алеппо, Идлибе, Хаме, Латакии. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды под проливным дождем. Землетрясение почувствовали и в других странах региона, в том числе на Кипре. В Ливане оно ощущалось даже в Бейруте. В Италии было объявлено предупреждение о цунами.
Первый толчок был зафиксирован в 3:17. Через девять минут произошел повторный, магнитудой 6,2, а течение следующего часа произошло еще пять афтершоков магнитудой от 5,1 до 5,6. Около 7:10 поступило сообщение еще о трех толчках магнитудой 5,1, 4,6 и 4 балла.
Турецкие СМИ публикуют свидетельства очевидцев, переживших одно из самых сильных землетрясений за последние годы. По их словам, первый толчок ощущался в течение примерно 40 секунд, он был настолько мощным, что здания рушились как при бомбежке. Многие первоначально и решили, что подверглись вражеской атаке.
В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги после мощного землетрясения. Это предусматривает срочную международную помощь. Многие государства уже заявили о готовности прийти на помощь, в их числе и Израиль, который уже оказывал содействие после разрушительного землетрясения в 1999 года в районе Измита, когда погибли более 17.000 жителей Турции.
В Турции из-за землетрясения взорвался газопровод в провинции Хатай В турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны прогремел взрыв на газопроводе в результате землетрясения. Об этом сообщает агентство İhlas.
Известно, что взрыв произошел на двух участках газопровода ― расстояние между ними составляет порядка трех километров. На месте взрыва начался пожар, пока что его не локализовали.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло на юге Турции рано утром в понедельник, 6 февраля, стало сильнейшим в стране за более чем 100 лет наблюдения, пишет mk.ru.
Из-за землетрясения был задержан вылет нескольких рейсов в Бен-Гурионе. Также самолету из Италии, готовящемуся к посадке, было приказано совершить дополнительный круг. После проверки взлетно-посадочной полосы аэропорт вернулся к прежнему графику.
Военно-транспортная авиация Турции приведена в боевую готовность
По запросу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции, в связи с сильным землетрясением, произошедшим в центральной части страны, военно-транспортные самолëты турецких ВВС приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщили сегодня, 6 февраля, в Министерстве обороны Турции.
Армейские спасательные группы также приведены в состояние готовности и работают скоординировано с AFAD, информировали в военном ведомстве, пишет eadaily.com.
Руины рухнувшего здания в Малатье на юго-востоке Турции
В Диярбакыре к северо-востоку от Газиантепа под завалами рухнувших зданий ищут выживших
Обломки рухнувших зданий и поврежденных автомобилей в Малатье к северо-востоку от Газиантепа