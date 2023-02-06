Запрет на экспорт электроэнергии из Молдовы был снят Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Сообщается, что НАРЭ при принятии данного решения приняло во внимание тот факт, что АО "Энергоком" обеспечило необходимое количество электроэнергии, подписав договор на поставку с Молдавской ГРЭС, передает sputniknews.ru.
Также заключены соглашения с поставщиками из Румынии для покрытия экстренных потребностей страны в электроэнергии в периоды наибольшего потребления.
Запрет на экспорт электроэнергии был введен после приостановки экспорта электроэнергии из Украины в ЕС и Молдову из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. На тот момент Молдова импортировала 30% всей потребляемой электроэнергии из Украины.