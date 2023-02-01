Тексты документов пока не обнародованы, поскольку пока неизвестно, на какой срок продлят военное положение.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации, сообщает korrespondent.net.
Тексты документов пока не обнародованы, поскольку пока неизвестно, на какой срок продлят военное положение.
В последний раз парламент продлял военное положение и мобилизацию на три месяца - до 19 февраля.
Украина ввела санкции против атомной отрасли России
5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Согласно документу, санкции, в частности, вводят против:
"Росатома";
акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс";
акционерного общества "Росатом автоматизированные системы управления";
общества с ограниченной ответственностью "Русатом Цифровые решения";
общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация";
автономной некоммерческой организации "Корпоративная академия Госкорпорации "Росатом";
акционерного общества "Русатом Хэлскеа";
Указом предусматривается, что в отношении ряда российских компаний будут на 50 лет введены такие санкции: блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов по территории Украины, аннулирование всех лицензий, запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества.
Реакция Зеленского
"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение по этой их отрасли", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По его словам, такие решение, в том числе, принимаются с целью поддержать усилия дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской агрессии, пишет rbc.ua.