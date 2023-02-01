Землетрясение произошло сегодня, 6 февраля, в Румынии - сейсмозона Вранча, уезд Бузэу. Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики Земли. Землетрясению присвоена IV степень интенсивности.
В ночь на понедельник в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6 баллов. Толчки зафиксировали в сейсмической зон Вранча, уезд Бузэу через несколько минут после разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP).
Как отметили землетрясению был присвоен четвертый уровень, что означает умеренное. Толчки фиксировали и позднее, но наиболее сильные отмечались в пол четвертого ночи.
"6 января 2023 года в 03:26:20 (по местному времени Румынии) в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение средней силы магнитудой 4.6, на глубине 22,5 км", — отметили в институте.
Землятресение произошло вблизи следующих городов: 74 км к северо-востоку от Плоешть, 94 км к западу от Брэила, 98 км к востоку от Брашова, 99 км к западу от Галаца, 114 км к северо-востоку от Бухареста, 137 км к югу от Бакэу, 176 км к востоку от Питешть, 176 км к северу от Русе, 212 км к востоку от Сибиу.
По разным источникам, на юге Турции сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов, в некоторых СМИ сообщают о магнитуде 7,4 балла. Оно сопровождалось мощными афтершоками.