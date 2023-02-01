В ходе селекторного совещания Президента с руководителями органов госвласти и управления был поднят вопрос о совершенствовании системы организации пассажирских перевозок.
На минувшей неделе в Бендерах было на время приостановлено движение маршрутных такси. Это уже шестой подобный случай в городе. Муниципальное руководство разобралось в проблемной ситуации, заверив, что приняты дополнительные меры для недопущения аналогичных ситуаций. По словам главы госадминистрации Романа Иванченко, количество машин, выходящих на рейсы, избыточно – для эффективного функционирования механизма пассажирских перевозок городу достаточно половины машин. При этом проблемой остается избирательность подходов: перевозчики отдают предпочтение востребованным маршрутам, оставляя без внимания невыгодные, сообщает пресс-служба Президента.
Вадим Красносельский поручил провести ревизию маршрутной сети – не только в Бендерах, а по всей республике. Президент подчеркнул, что для обеспечения добросовестной конкуренции важно участие муниципальных предприятий. Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг считает целесообразным ввести в данной сфере систему диспетчеризации – по аналогии с такси. Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщил о запланированных на текущий год мероприятиях, призванных усовершенствовать действующую систему. В ближайшее время будут проведены тематические совещания с участием всех заинтересованных сторон.
Еще один вопрос, поднятый в ходе совещания при Президенте, – размер заработной платы работников бюджетной сферы, занятых по муниципальной линии. Главы госадминистраций отмечают, что рост зарплат коснулся областей, финансируемых из государственной казны, но не затронул специалистов городских и сельских уровней. При этом есть серьезная проблема с кадровым обеспечением муниципальных структур. Тираспольская администрация предлагает, к примеру, направить на повышение зарплат этой категории граждан часть средств экономии, сформированной по итогам прошлого финансового года.
На совещании обсуждали также механизм покрытия затрат, связанных с освещением дорог. Есть различные мнения относительно источника финансирования. По поручению Президента в ближайшее время будет проведено совещание, в ходе которого этот вопрос детально обсудят и примут итоговое решение.
Говорили участники рабочей дискуссии и о формах организации досуга населения. Вадим Красносельский рекомендовал государственным администрациям обмениваться опытом. В качестве примера был назван планетарий, открытый в Бендерах на территории Александро-Невского парка. Проект не затратный с точки зрения реализации и быстро окупаемый: спрос среди посетителей велик, направления использования площадки разнообразны. Упомянули также столичный каток, который в ближайшие дни возобновит работу. Спортивно-развлекательный объект передан на баланс города и теперь выполняет не столько коммерческую, сколько социальную функцию, что подтверждается ценовой политикой. Каток будет открыт ежедневно: в будни с 14 до 22 часов, в выходные дни с десяти утра до полуночи. Кроме того, возобновят тренировочный процесс хоккеисты.