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МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству

МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству

МУП «Бендерырынокторг» приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для сотрудничества по предоставлению в аренду помещений:

- общей площадью 311,10 м2 (площадь кабинетов от 18.5 до 40 м2), расположенных в центре города Бендеры по ул. Лазо,35, на втором этаже административного здания.

- помещения площадью от 16,5 до 169,5 м2 расположенных в центре города Бендеры по ул. Суворова,26 на втором, третьем и четвертом этажах.

Предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг, расположенные по следующим адресам:

— на территории Центрального рынка для реализации непродовольственных товаров (торговые павильоны, площадью от 9 до 12 м2);

— ул. Калинина, 28, 2 этаж (административное здание, площадь помещения 11 м2);

— ул. Калинина, 28 вдоль остановочного комплекса (торговые павильоны, площадью 8 м2);

Предоставляются складские помещения для хранения товара, расположенные по ул.Советская, 29 и по ул. Суворова, 26.

Цена договорная.

Обращаться по номерам телефона 2-40-35, 4-33-10, 2-30-74
  • Сегодня, 12:27
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