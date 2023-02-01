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Вспышка коронавируса в бендерской городской больнице

Вспышка коронавируса в бендерской городской больнице

Среди пациентов, проходящих стационарное лечение в кардиологическом отделении Бендерской центральной городской больницы, на прошлой неделе выявлено 22 факта заболевания коронавирусной инфекцией. сообщает пресс-центр МВД ПМР

Часть пациентов была переведена в Слободзейский карантинный госпиталь, а другая выписана для прохождения лечения на дому под наблюдением участкового врача.

В кардиологическом отделении проведена дезинфекция и другие необходимые противоэпидемические мероприятия. Плановой госпитализации больных пока не будет. Необходимо выдержать установленные сроки карантина.

За неделю число выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло в полтора раза. Сегодня в Приднестровье болеют 456 человек. У большинства пациентов заболевание проходит без осложнений, 343 ковид-положительных лечатся дома.

Амбулаторных больных продолжают посещать специализированные бригады. На прошлой неделе медики осуществили 61 выезд, пришлось госпитализировать 13 заболевших.

Увеличилось в минувшую семидневку и среднесуточное количество больных: если в последнюю неделю января в сутки заболевали 39 человек, то в период с 30 января по 5 февраля – 60.

Соотношение заболевших и выздоровевших на начало февраля сложилось в пользу первых. Ковид подтвердился у 423 живущих в Приднестровье, выздоровели 260 человек.

С начала пандемии в республике подтверждены 131 834 факта заболевания, успешно справились с коронавирусом 129 079 человек.

На горячую линию МВД по вопросам вирусной инфекции за минувшие семь дней поступило 67 обращений.

За окном «респираторный» февраль, «температурные качели» и всё ещё не спящий ковид. Чтобы не заболеть, следите за самочувствием, при первых признаках простуды обращайтесь к врачу.

  • Сегодня, 14:46
  • DTV
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