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В Молдове социалисты обратились в суд, требуя вернуть русский язык в бюллетени

В Молдове социалисты обратились в суд, требуя вернуть русский язык в бюллетени

Депутаты Партии социалистов (ПСРМ) Григорий Новак и Василий Боля сегодня, 6 февраля, обратились в Конституционный суд (КС) Молдовы с просьбой проверить конституционность некоторых положений нового Кодекса о выборах.

В частности, речь идет о положении, согласно которому ЦИК по своему усмотрению может открывать избирательные участки для граждан проживающих в Приднестровье, а также об исключении русского языка из бюллетеней, передаёт eadaily.com

В ПСРМ сослались на заключение Венецианской комиссии, которая заявила, что оформление бюллетеней только на румынском языке может негативно сказаться на участии в голосовании национальных меньшинств.

«Имея в своих руках всю избирательную пирамиду, властям все равно, как к ним относятся граждане, важно, чтобы их подчиненные из ЦИК подсчитывали голоса так, как нужно им и их партнерам», — отметил Боля.

Также он обратил внимание на то, что в новой редакции кодекса о выборах формулировку «организовывает участки для жителей Левого берега», заменили на «может организовать». По мнению социалистов, эта норма ущемляет конституционное право граждан на участие в выборах, закрепленное в Конституции.

Помимо этого, представители оппозиции попросили КС поверить статью, устанавливающую «фильтр предпочтения» для проведения предвыборной агитации. По их пониманию, это — отступление от общего запрета на проведение предвыборной агитации, так как разрешается использование в избирательной кампании символов и изображений, имеющих происхождение из ЕС.

«Мы попросили суд высказать своем мнение о конституционности определенных статей избирательного кодекса, который был принят в конце прошлого года. Считаем, что они нарушают права граждан», — заключил Василий Боля.

Напомним, принятый парламентским большинством президентской партии «Действие и солидарность» закон также разрешает ЦИК в исключительных случаях проводить голосование в течение двух дней, применять систему альтернативной возможности для голосования, то есть электронной, а также определяет принципы работы по освещению выборов в СМИ.

Венецианская комиссия дала отрицательное заключение по этому законопроекту, а молдавская оппозиция заявила, что таким образом власти готовятся фальсифицировать будущие выборы в своих интересах, пишет eadaily.com

«Мы неоднократно заявляли, что в этом проекте нового Избирательного кодекса зафиксировано много нарушений. Мы также запросили мнение Венецианской комиссии по этому вопросу. Венецианская комиссия представила обширный отчет, подвергла критике некоторые положения и оставила несколько на усмотрение Парламента Республики Молдова. К сожалению, действующая власть решила не учитывать рекомендации Венецианской комиссии», - сказал Василе Боля, цитирует которого enews.md

  • Вчера, 19:23
  • DTV
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