Согласно материалам дела, задержанные в январе 2023 года похитили жителя Григориополя и переправили его на лодке через Днестр в село Криулянского района, передает realitatea.md
Там они отобрали у мужчины $3500 и три дня держали, избивая и угрожая убить, пока он не пообещал отдать им 200 тысяч долларов. После этого они перевезли его в багажнике автомобиля в Вадул-луй-Водэ, где и отпустили. Затем, в течение двух недель, до начала февраля, подозреваемые отправляли сыну жертвы электронные сообщения-напоминания, а когда он собрал необходимую сумму, попросили ее конвертировать в криптовалюту, пишет point.md
Пострадавший сообщил о шантажистах сотрудникам полиции сразу после того, как ему пришло подтверждение об осуществлении перевода.
В ходе следствия выяснилось, что один из похитителей проходит обвиняемым по делу о торговле наркотиками в Испании, он был участником группировки “Борман”. Второй злоумышленник, предположительно, мог сообщить о минировании здания Апелляционной палаты в пятницу.
Во время обысков, проведенных в домах подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли 3500 евро, автомат AKMC MFс пулями, самозарядный пистолет Glock 19, револьвер NAA, два автомобиля, используемых при совершении преступлений, мобильные телефоны (по одному из которых подследственные связывались с потерпевшим с целью вымогательства первого взноса в размере $15 тысяч, которые также должны были быть переведены в криптовалюту).
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.