Землетрясение с эпицентром в Турции, произошедшее ночью 6 февраля, по своей мощности сравнимо со взрывом 130 атомных бомб. Об этом заявили турецкие ученые. Оно уступает по разрушительности лишь катастрофе августа 1999 года, когда жертвами стихии стали более 17 тысяч человек.
«Землетрясение ощущалось в 8−10 провинциях. Мы говорим о разломе протяженностью порядка 180 километров, он прошел ровно по линии Восточно-Анатолийского разлома. Это самое мощное землетрясение после случившегося 17 августа 1999 года», — заявил директор Обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессор Халук Озенер агентству DHA, сообщает eadaily.com
Он предупредил, что афтершоки могут продолжаться довольно продолжительное время и призвал не входить в здания, поврежденные землетрясением.
Другой турецкий ученый-геофизик Ахмет Эрджан заявил газете Duvar, что афтершоки могут продолжаться 2−3 года.
Он исключил вероятность землетрясения в районе Мраморного моря в ближайшее время, но, как позже сообщили мировые агентства, новое землетрясение магнитудой 7,8 было зафиксировано в центральной части Турции. Также новые подземные толчки ощущались в Дамаске, провинции Латакия и других городах Сирии, а также в ливанском Бейруте.
Вполне возможно, что повторные толчки от сегодняшнего землетрясения в Турции продлятся не менее двух-трёх лет. Об этом заявил Pravda.Ru главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Завьялов, комментируя прогнозы турецкого геофизика Ахмета Эрджана.
«Да, бывает, что землетрясения, афтершоки, то есть повторные толчки, идут несколько лет. Нужно следить за этим регионом. Пока можно только сказать, что заявление коллеги либо основано на его опыте, либо оно голословно», — отметил Завяьлов.
Он напомнил, что территория, на которой произошла трагедия, всегда была сейсмоактивной. По словам специалиста, землетрясения там являются ожидаемыми.
«Удивительно, что произошло конкретное землетрясение с магнитудой 7,6 или 7,4, именно в Кахраманмараше и в это время», — заключил Завьялов.
По данным оперативной обработки, эпицентр второго землетрясения, зафиксированного в 13:24 по московскому времени, находился в 10 км южнее города Эльбистан. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее", передаёт interfax.ru
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр также оценил магнитуду землетрясения в 7,7, Геологическая служба США - в 7,5.
Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 1651, пострадали 11 119 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает РБК ссылаясь на Anadolu.( информация опубликована в 20:29 по мск)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны. Соответствующий указ главы государства распространила его пресс-служба, сообщает ТАСС
"6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах", - говорится в документе.