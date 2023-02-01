Стартовала череда отчетов глав государственных администраций. Это традиционная для начала года практика: руководители информируют главу государства и иных должностных лиц о результатах жизнедеятельности вверенных им городов и районов. Отчетный период – 2022 год. Сегодня Президенту докладывал глава столичной госадминистрации.
Полный годовой отчет представлен на 637 страницах печатного текста, говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Возможность ознакомиться с электронной версией документа должна быть предоставлена общественности, напомнил Вадим Красносельский. В ходе организованной в формате видеоконференции дискуссии Олег Довгопол озвучил основные показатели деятельности столичной госадминистрации и горсовета, подчеркнув, что речь идет о совместной работе и об общих достижениях.
В столичную казну за год поступило 463,6 миллиона рублей. Расходы составили 436 миллионов (77,5% – социальные выплаты). Доходы днестровского бюджета – 43,3 миллиона. Израсходовано 36,8 миллиона. Глава Тирасполя отметил, что по итогам 2022 года сформирован переходящий остаток финансовых средств в размере 41 миллион рублей. Направление их использования – пока открытый вопрос.
На начало 2022 года численность населения Тирасполя составляла 128 979, Днестровска – 9 636 человек. Средняя продолжительность жизни женщин 75, мужчин – 66 лет. В процентном соотношении первых на 10% больше, чем вторых. В отчетном периоде родилось 1 050 малышей (563 мальчика и 487 девочек). Умерло 1 755 горожан. Оба показателя ниже, чем в предыдущие годы.
В тираспольском и днестровском ЗАГСах зарегистрировано 829 браков. В торжественной обстановке церемонию бракосочетания провели только 126 пар. Решение расторгнуть брак приняли 477 семейных пар.
Образовательная сфера: 59 учреждений, 3 690 педагогов, 14 127 обучающихся, 6 153 воспитанника дошкольных учреждений. Аттестат о среднем образовании в 2022 году получили 675 выпускников.104 из них – медалисты. Коррекционные заведения посещали 433 человека. Финансирование системы образования составило в 2022 году 218,8 миллиона рублей. Ежедневно на льготных условиях питанием обеспечивались 2 207 ребят. Платно обедали в школах 827 школьников. Бесплатно предоставлялось горячее питание в школьных столовых 120 детям из семей, прибывших из Украины. Единовременная финансовая помощь оказана родителям 1 431 первоклассника. 1 355 школьников из 970 семей получили учебные принадлежности.
Олег Довгопол отметил, что в сфере просвещения остро стоит проблема кадрового обеспечения. В качестве меры удержания специалистов в образовательном секторе глава города назвал льготное кредитование на приобретение жилья. На сегодняшний день такая возможность предоставлена только молодым специалистам и молодым семьям. Госадминистрация считает целесообразным распространить данный механизм и на преподавателей старшей возрастной категории.
Еще один аспект, на котором акцентировал внимание столичный глава, – использование средств, получаемых в результате оказания платных услуг, в сфере образования. В прошлом году сумма дохода составила 12 миллионов рублей. По действующему законодательству на материальное стимулирование специалистов, непосредственно задействованных в этой работе, можно выделять не более 40% полученных средств. Олег Довгопол считает целесообразным использовать на поощрение до 100%. Механизм прорабатывается. Предложение будет оформлено в виде законодательной инициативы. Аналогичная ситуация в сфере культуры и спорта. Олег Довгопол отметил, что все инфраструктурные усилия могут быть сведены к нулю дефицитом кадров. В ходе обсуждения этого вопроса в рамках сегодняшней дискуссии Президент отметил, что видит плюсы предлагаемого подхода. В предпринимательском секторе Тирасполя в отчетном году открыто 109 новых объектов (80 – торговли, 16 – сферы услуг, 13 – общественного питания). Прекратили деятельность 37. На территории Тирасполя предпринимательскую деятельность осуществляли 6 226 индивидуальных предпринимателей. В виде платы за патент в бюджет города поступило почти 13 миллионов рублей.
Сеть регулярного городского сообщения представлена 29 маршрутами – 21 автомобильным и 8, обслуживаемыми электротранспортом. Ежедневно на дорогах Тирасполя курсировало 127 маршрутных такси и 19 троллейбусов. Городским электротранспортом перевезено за год 5,3 миллиона человек. По просьбам граждан в 2022 году был открыт новый городской маршрут - № 23. Его обслуживают электробусы. Шесть предприятий-перевозчиков задействовали 260 единиц легкового такси.
На дорогах города зарегистрировано 37 ДТП. Погибли два человека. Выявлено 14 160 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 169 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 115 граждан лишены водительских прав. Всего в городе в течение года зарегистрировано 1 064 преступления. Расследовано 1 095 уголовных дел. За 12 месяцев минувшего года в городе произошло 82 пожара, унесших жизни четверых тираспольчан. Материальный ущерб – почти три миллиона рублей. Олег Довгопол отметил, что к сегодняшнему дню в городе отремонтированы все опорные пункты, приобретены семь служебных автомобилей для тираспольского УВД.
В течение года отремонтировано 60 238 квадратных метров тираспольских дорог и тротуаров. Как наиболее значимые Олег Довгопол выделил бульвар Гагарина, улицы Краснодонскую, Каховскую, Суворова, Федько и Юности. Отдельно вынесена улица Карла Либкнехта, дорожное покрытие на которой отремонтировано за счет инвестора – ООО «Шериф». Этой же организацией обустроены проезды на городском кладбище в микрорайоне Западном. Сумма инвестиций – 6,7 миллиона рублей. Площадь обновленного покрытия – 26 808 квадратных метров. В 2023 году организация планирует продолжить инвестиционную деятельность в этом направлении
В сфере ЖКХ задействовано пять столичных предприятий. В течение года на проведение работ по линии жилищно-коммунального хозяйства было выделено больше 80 миллионов рублей. Отремонтировали кровли 22 домов, два фасада, 30 подъездов 14-ти домов, модернизировали 16 лифтов в 11 многоэтажках, заменили внутридомовые инженерные сети 111 домов и оконные блоки в 106 жилых домах. На системной основе проводится уборка 112 улиц и 88 тротуаров. Функционирует линия по сортировке ТБО. Прорабатывается вопрос строительства мусоросжигающего завода.
В части озеленительных работ: снесено или подверглось обрезке 2 186 деревьев, засеяно 47 115 квадратных метров газона, высажено 8 411 единиц цветов, 1 005 деревьев, 127 кустарников. Для вертикального озеленения в специально установленных конструкциях разместили 3 524 вазона с цветами. Отдельно учитываются посадки в дендропарке. Там укоренили 20 000 луковиц тюльпанов и 8 000 кустов лаванды. В Ботаническом саду расчищена территория в 7,8 гектара, вывезено полторы тысячи кубометров древесно-растительных остатков. ЖКХ Днестровска в цифрах. На обслуживании 92 многоэтажки. Зеленые насаждения занимают 99,3 га. В городе 16 улиц протяженностью 10,5 километров. Площадь тротуаров – 23 300 квадратных метров. 1,7 миллиона рублей потрачено за год на капремонт жилья. Отремонтировано: три кровли, четыре фасада, козырьки подъездов девяти домов, вентиляционные каналы в 14-ти и мусоропроводы в 22-х зданиях. Системы отопления и водоснабжения приведены в порядок в 17 домах Днестровска. Ремонтировались также межпанельные швы, ливневки, балконные плиты и т. д. На ремонт дорог было выделено два миллиона рублей, на озеленение – 2,9 миллиона.
Отдельно столичный глава остановился на реализации программы капитальных вложений. Общая сумма средств, предусмотренных ФКВ-2022 на тираспольские объекты, – 44,8 миллиона рублей. Профинансировано 38,4 миллиона (86%). В программу попали такие объекты социально-культурного назначения, как стадионы и дворы школ №5 и №18, МДОУ №№2, 5 и 37, МСКОУ №2 и №44, сквер Авиаторов, Государственный историко-краеведческий музей, территория, прилегающая к поликлинике №3, авиарий в Екатерининском парке.
Кроме того, в отчетном году был выделен миллион рублей на ремонт одного объекта жилищного фонда – общежития, ранее находившегося на балансе Минпроса. В целом по городу в работе было задействовано 14 строительных организаций. Олег Довгопол рассказал, что в отчетном году была запущена программа поддержки ТСЖ. Первый год показал ее эффективность. Из городской казны на ремонт кооперативных домов выделили 500 тысяч рублей. Члены ТСЖ со своей стороны приняли активное долевое участие в реализации программы. В 2023-м году планируется продолжить такое взаимодействие. Предполагаемая сумма финансирования из горбюджета – полтора миллиона рублей.
Докладчик также обозначил задачи, решение которых предстоит в текущем году. В инфраструктурных планах, к примеру, строительство спортплощадок при 8-й, 9-й и 12-й школах, ремонт молодежного клуба «Орфей», строительство нового корпуса лагеря «Спартак». Есть наработки по улучшению транспортной доступности. Ремонтом рассчитывают охватить 35,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна и тротуаров, а также обустроить дополнительные парковочные площади возле востребованных социальных объектов. Планируется продолжить ремонт путепровода по улице Шевченко и уделить внимание ручью Светлому. Программа ФКВ предусматривает строительство четырех и капремонт двух объектов с общей суммой финансирования в 26,3 миллиона рублей. Среди участников программы капвложений – парк «Победа», дендропарк, госмузей, сельский клуб села Кременчуг, городской стадион. Говоря о ремонте и строительстве спортивных объектов, глава города отметил, что на сегодняшний день действующая инфраструктура физкультуры и спорта востребована на 150%, что делает это направление одним из приоритетных.
В рамках дискуссионной части совещания главе города были адресованы вопросы. Депутаты Верховного Совета спрашивали, к примеру, о развитии микрорайона НИИ. Сейчас там идет строительство жилого сектора. Благоустраивается и развивается дендропарк. При этом на данной территории есть заброшенные объекты, требующие внимания. Прежде чем решать их судьбу, предстоит разобраться с аспектами их принадлежности. Одно из таких зданий – бывший ДК. Есть идея создать на его площадке Дворец бракосочетания, рассказал Олег Довгопол, подчеркнув, что речь идет не о переносе загса, а о проведении в этом историческом корпусе торжественных церемоний, что было бы удобным с точки зрения организации молодоженами праздничных мероприятий.
В рамках обсуждения городских планов говорили о благоустройстве удаленных от центра микрорайонов, оснащении стоянок, парковочных мест, пунктов ожидания общественного транспорта с указанием конкретных адресов.
Председатель городского Совета народных депутатов Вадим Дони отметил высокий уровень взаимодействия с госадминистрацией. В части работы на перспективу выделил такие направления, как приведение в порядок второстепенных дорог, дворовых проездов и аварийных жилых домов, а также необходимость формирования переселенческого фонда.
Председатель Правительства ПМР в свою очередь обратил внимание на необходимость уделять в отчетах внимание положению дел в промышленном секторе – учитывая величину промышленного потенциала города (района). В случае с Тирасполем производственный сектор – значимая составляющая экономики. Александр Розенберг нацелил «не бояться расходов, а опасаться маленьких доходов». Оценивая результаты деятельности столичной госадминистрации, он акцентировал внимание на личном вкладе главы, подчеркнув хозяйственность Олега Довгопола.
Президент в своем итоговом выступлении подчеркнул, что Тирасполь – столица приднестровского государства и должен визуально соответствовать этому статусу. «Столица не может быть обезличена. Тирасполь должен быть узнаваем», – отметил Вадим Красносельский, подчеркнув, что многое в этом направлении сделано, подвижки заметны всем, есть планы дальнейшего развития.
Глава государства говорил о необходимости и востребованности объектов, которым будет уделено внимание в текущем году, поименовав самые масштабные с точки зрения вложений. Остановился на значимости дорожного освещения, подчеркнув, что речь идет не только и не столько о комфорте граждан, сколько о безопасности граждан. Уделил внимание контролю во всех сферах жизнедеятельности города, в том числе в отношении качества питания в образовательных учреждениях.
По итогам обсуждения отчета столичного главы Президент дал ряд поручений. В ближайшее время будут проведены необходимые совещания. В целом работа государственной администрации Тирасполя и Днестровска признана руководителем страны удовлетворительной.