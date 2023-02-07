Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане у Курильских островов. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) во вторник, 7 февраля.
Оно произошло в 18:45 по камчатскому времени (9:45 мск.).
Толчки были зафиксированы на глубине 42 км, сообщает iz.ru.
Очаг землетрясения залегал в 189 км от города Северо-Курильск, уточняет REGNUM.
Накануне кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Земли физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, сейсмолог Анна Люсина рассказала в беседе с «Известиями», что предсказывать землетрясения можно. И российские ученые это делают, но прогнозы краткосрочные, без точных координат и времени подземных толчков. Она также высказала уверенность, что России последствия турецкого землетрясения не грозят.
В ночь на 6 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. После произошло несколько десятков афтершоков. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По последним данным, в результате землетрясения на юго-востоке Турции число погибших составляет 3381 человек. Число пострадавших оценивается в 15 834 человека. Сирийские провинции также пострадали в результате этого стихийного бедствия. Жертвами трагедии стали 656 человек, пострадали более 1,4 тыс. граждан.
В этот же день землетрясения произошли в Ираке и Ливане. Подземные толчки также ощутили жители Абхазии, Грузии и Армении. По рассказам очевидцев, в многоэтажных домах качались люстры и тряслась мебель.
Ранее, 2 декабря, в районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр располагался в Тихом океане в 98 км восточнее острова Онекотан, передает RT.