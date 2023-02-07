Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.
"Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой", - заявил эксперт газете Corriere della Sera, передаёт РИА Новости
По выражению ученого, "это как если бы Турция сдвинулись на юго-запад".
По словам Дольони, общая величина разлома составила как минимум 150 километров, "все произошло за несколько десятков секунд".
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432, раненых - до 21 тысячи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения привлечены свыше 53 тысяч человек