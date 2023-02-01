7 февраля об основных результатах деятельности государственной администрации докладывал бендерский глава Роман Иванченко.
Годовой отчет Президент, руководители органов госвласти и местного самоуправления, парламентарии заслушали в режиме видеоконференции. Основные показатели по итогам 2022 года докладчик представил в виде презентации, подкрепив отчет видеороликом, сообщает пресс-служба главы государства
Отмечено активное взаимодействие государственной администрации с населением. В течение года поступило 1630 обращений, 232 человека побывали на личном приеме у специалистов. В тематической структуре поступивших заявлений преобладают вопросы социального обеспечения (781 запрос) и те, что имеют отношение к сфере ЖКХ – 697 обращений. Сотрудниками бендерской администрации оказано 13733 услуги (чуть меньше, чем годом ранее). 78,8% – услуги загса, 11% – городского архива.
Население Бендер – 87929 человек. За год появилось на свет 462 ребенка, умерло 1132 бендерчан. Зарегистрировано 347 браков и 210 разводов. Доходы местного бюджета составили 330,6 миллионов рублей (собственные – 257 миллионов при запланированном показателе в 250 миллионов). Израсходовано 333,4 миллиона (60% на социально защищенные статьи). Роман Иванченко обратил внимание на эффективность закупок для муниципальных нужд, отметив экономию по многим направлениям.
К недоработкам глава города отнес проблематику занятости населения. По вопросу трудоустройства в профильную службу за год обратилось 3600 бендерчан, работой обеспечено 95. То есть эффективность деятельности крайне низкая – 2,6%, что требует, по мнению главы, пересмотра подходов к организации работы учреждения. Что касается объемов промышленного производства, то общий показатель ниже, чем в 2021 году. Это связано с остановкой деятельности завода «Прибор». Хотя по иным направлениям, к примеру, в легкой промышленности, зафиксирован рост. За год в городе открыто 64 новых бизнес-объекта, закрыто 38. Предпринимательская сфера была представлена 5500 единицами, 719 из которых юрлица.
В рамках социальной поддержки населения были выданы кредиты молодым семьям на общую сумму 400 тысяч рублей, приобретено пять квартир для сирот, оказывалась материальная помощь гражданам (687,2 тысячи рублей израсходовано на поддержку 597 человек).
Докладчик рассказал об основных культурно-массовых мероприятиях. В 2022 году их было проведено 569 с общим охватом аудитории 192 тысячи человек. На организацию затрачено 243,2 тысячи рублей. Отдельно Роман Иванченко остановился на программе, приуроченной к 30-й годовщине Бендерской трагедии. Глава рассказал, что принято решение о выделении в рамках действующего штата госадминистрации структурного подразделения, сотрудники которого будут отвечать за организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. Руководитель поделился предварительными планами празднования городского юбилея. Местом проведения основного торжества станет бендерский стадион. Сценарные наработки уже есть. Работают над созданием декораций и костюмов.
В ходе доклада глава города упомянул, что на территории Бендер и прилегающих сел расположено 82 недвижимых объекта культурного наследия. В отчетном году в соответствующий реестр были включены 10 единиц. Это – мозаики, украшающие бендерские здания. Их сохранению и восстановлению уделяется повышенное внимание. По словам Романа Иванченко, художественный колледж готовит профильных специалистов.
Важная сфера – образовательная. В школах города обучаются 7488 человек, детские сады посещают 3444 малышей. По обоим направлениям в 2022 году зафиксировано снижение числа учеников (воспитанников). При этом в учреждениях дополнительного образования положительная динамика. На улучшение материально-технической базы образовательных учреждений в 2022 году было выделено 3,7 миллиона рублей (на миллион больше, чем в 2021-м). На модернизацию школьных и дошкольных пищеблоков выделено 269 тысяч рублей из местного бюджета и 113,5 из республиканского. Глава города также рассказал о работе, которую проводила специализированная группа по централизованному обслуживанию и ремонту зданий и помещений бендерского УНО. Она функционирует три года. Городское руководство считает проект успешным. Аналогичная группа создана в 2022 году и в спортивном секторе. Почти два миллиона рублей выделили на спортинвентарь и мебель, а также пошив форменной одежды для спортсменов, рассказал Глава города. Он не оставил без внимания и спортивные достижения бендерчан.
Рассказывая о детском отдыхе и оздоровлении, Роман Иванчекно сообщил, что в 2022 году на базе образовательных учреждений было открыто 12 летних площадок, которые посетили 630 учащихся.
Детально докладчик рассказал о подвижках в сфере ЖКХ. На приведение в порядок тепловых сетей и систем отопления в 2022 году было выделено 2,9 миллионов рублей. Приобрели экскаватор-погрузчик, реконструировали котельную в школе села Гиска. С 2017 года внутридомовые инженерные сети обновлены в 145 домах (сумма затрат 3,6 миллиона). Нуждаются во внимании 317 домов. В ближайших планах – ремонт инженерных сетей в 23-х. В отчетном периоде реконструировано 4,4 километра кабельных линий. 10,6 миллионов – годовые инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день в 266 жилых домах уже капитально отремонтированы сети подачи холодной воды и канализации (затраты нескольких лет – 3 миллиона рублей). В очереди еще две сотни домов. Четверть из них планируют включить в планы ремонта текущего года. Сумма государственных вложений в дорожную инфраструктуру города за год составила 21,2 миллиона рублей.
Отдельно глава выделил ремонт мостов и путепроводов, отметив, что за пять лет на эти работы было израсходовано 6,5 миллионов рублей, еще три миллиона планируют выделить из ФКВ-2023 – на приведение в порядок пешеходного моста через железную дорогу от привокзальной площади станции «Бендеры - I». Что касается озеленения города и природоохранных мероприятий: на их реализацию было выделено из экологического фонда 1,6 миллионов рублей. Снесено 1809 отживших и аварийно опасных деревьев (большая часть – на территориях школ и детских садов), высажено 2337. Кроме того, укоренили 7735 кустарников, 3694 травянистых и 19643 однолетних растений. Повышенное внимание уделялось очистке ручьев и посеву газонной травы.
На средства целевой программы содержания жилфонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территорий в 2022 году отремонтировали шесть квартир для детей-сирот, провели работы в гимназии №2, детском саду №14, школах №2 и №13 (общая сумма затрат – 7,5 миллионов рублей). Капитальные вложения за счет местного бюджета – 3,2 миллиона рублей. По государственной программе капвложений в 2022 году было освоено 27,27 миллионов рублей (за пять лет существования ФКВ на бендерские объекты из фонда выделено 108,35 миллионов). Одним из приоритетных направлений городского благоустройства является развитие рекреационных зон – парков, прогулочных территорий, пляжей, спортивно-игровых локаций. В планах нынешнего года создание за муниципальный счет скверов «Липканский» и «Хомутяновский», продолжение благоустройства центральной части города, улицы Ленина с созданием музыкального сквера.
Из ФКВ-2023 средства будут выделены на дальнейшее благоустройство набережной (парк «Октябрьский»), оснащение роллердрома, приведение в порядок фасада коррекционной школы-интерната. В госпрограмму также включены детский сад №38, теоретический лицей, стадион 15-й школы, ДК и СВА села Гиска, ДДЮТ микрорайона «Северный», напомнил в ходе обсуждения отчета Президент. Он также акцентировал внимание на ремонте дорожного полотна по улице Ткаченко, отметив, что все ждут окончания выполняемых по новым технологиям работ на этом участке, чтобы на основе анализа результатов принять решение о дальнейшем использовании данной практики.
В дискуссионной части совещания была затронута тема финансирования ремонтных работ на дорогах, активно используемых грузоперевозчиками-экспортерами. Отмечено, что нагрузка в молдавском направлении заметно возросла. За год 90% грузопотока прошло через Бендеры. Речь шла о так называемом транзитном треугольнике. При протяженности всего в 23 километра (10% от общей длины бендерских дорог) эти участки требуют вложений, соразмерных с затратами на остальные дороги Бендер. Президент, отметив востребованность и государственную значимость этих участков, дал ряд поручений, связанных с переквалификацией их в республиканские, а также с ограничением тоннажа грузовых авто и пересмотром условий пользования этими дорогами. Прозвучала информация о том, что в текущем году выделено 13 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна. Первоочередник – улица Панина.
Участники рабочей дискуссии говорили также о заброшенных строениях, долгостроях, котлованах и не используемых по назначению земельных участках. Упомянули СВА села Протягайловка. Медучреждение приостановило деятельность, хотя потребность в нем есть, говорили депутаты. Президент поручил выяснить затраты на ремонт здания, которое сейчас находится в аварийном состоянии, и проработать вопрос организации медицинской помощи местному населению в промежуточный период. Среди поднятых на совещании вопросов – организация торговли подержанными вещами, значимость социальной рекламы (речь шла о баннерах с изображением представителей различных профессий), выведение из тени малого и среднего бизнеса, развитие Бендер как туристического центра.
Деятельность бендерской администрации Президент признал удовлетворительной, нацелив на ее продолжение в тесном взаимодействии с иными правительственными структурами, законодателями, депутатами местного совета, общественностью. Вадим Красносельский выразил благодарность за работу главе и коллективу государственной администрации Бендер, а также всем службам, обеспечивающим жизнедеятельность города.