Заявление Объединенного совета трудовых коллективов и других общественных организаций Приднестровской Молдавской Республики в связи с принятием 2 февраля 2023 года Парламентом Молдовы поправок в Уголовный кодекс РМ(текст без изменений) :
"2 февраля 2023 года Парламент Республики Молдова принял поправки в Уголовный кодекс, или, как их еще назвали, «закон о сепаратизме». Данные изменения фактически сделали преступниками все население Приднестровской Молдавской Республики, а также всех, кто выражает несогласие с политикой, проводимой органами власти РМ в отношении Приднестровья. Решение властей Молдовы перечеркивает все результаты мирных переговоров, достигнутые за 30 лет. Народы Приднестровья и Молдовы вновь оказались на грани открытого конфликта.
Хотим раскрыть молдавским парламентариям глаза на некоторые исторические аспекты. 12 октября 1924 года была образована МАССР, состоящая из территорий современного Приднестровья и современной же Украины. В ходе VII сессии Верховного Совета СССР был принят Закон об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики. Фактически МССР была создана путем присоединения части Бессарабии к части МАССР. Однако решением Парламента РМ от 1991 года все эти вышеобозначенные решения были признаны недействительными, то есть Бессарабия заявила о выходе из МССР. Таким образом, власти в Кишиневе своими действиями фактически сами отказались от Приднестровья. На основании этого Приднестровье восстановило свою государственность как механизм защиты приднестровского народа от своеволия властей Молдовы.
Первоначальной причиной несогласия приднестровцев с политикой, проводимой националистическими политическими силами в Кишиневе, послужил закон о языках, принятый Верховным Советом МССР. В результате обострились отношения между Молдовой и Приднестровьем. В 1992 году власти Молдовы предприняли попытку наведения так называемого «конституционного порядка» силовым методом, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, разрушениям домов, социальной и производственной инфраструктуры, а также финансовым убыткам. Напомним, что Молдова до сих пор не дала справедливой правовой оценки этому варварскому акту. Ни один участник тех событий не понес справедливого наказания и не принес извинений приднестровцам. Более того, прошлый год цинично был объявлен в Молдове «Годом признательности ветеранам приднестровского конфликта».
Конец вооруженной агрессии был положен лишь благодаря внешнему вмешательству и введению миротворческих сил. На протяжении почти 30 лет между сторонами велся диалог с целью достижения договоренностей о мирном разрешении вопроса. Сохраняем убежденность, что урегулирование отношений Приднестровья и Молдовы должно происходить исключительно за столом переговоров на основе взаимного уважения и равноправия.
Однако принятые 2 февраля 2023 года поправки («закон о сепаратизме»), фактически ставят крест на диалоге, поскольку направлены, по сообщениям должностных лиц РМ, в первую очередь против органов власти Приднестровья.
Общественные организации Приднестровской Молдавской Республики, выражающие волю приднестровского народа, заявляют, что неуклюжие попытки властей Молдовы разъединить народ Приднестровья и избранные им органы власти, а также разрушить созданные руками трудящихся Приднестровья производства, лишены каких-либо шансов.
Общественники Приднестровья отмечают, что любые поползновения или действия, направленные против любого гражданина ПМР, будут рассматриваться народом Приднестровья как террористические действия соседнего государства, имеющие целью насильственными методами навязать народу Приднестровья собственную волю и чуждую систему ценностей.
Воля народа Приднестровья однозначно определена решением Референдума 17 сентября 2006 года, и приднестровское государство будет последовательно претворять ее в жизнь.
Мы привержены выбранному приднестровцами курсу мирного развития и мирного сосуществования с соседними государствами".
Принято на заседании Президиума РОД «ОСТК Приднестровья» 03 февраля 2023 г.
РОД «ОСТК Приднестровья»
ОО «Республиканский союз защитников Приднестровья»