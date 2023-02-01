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Украина начала импортировать газ через Молдову

Украина начала импортировать газ через Молдову
фото-коллаж: Point.md.

Украинские компании-заказчики услуг по транспортировке газа приступили к импорту газа из стран Европы через Молдову. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины, передает epravda

В дальнейшем импортируемый газ закачивается в подземные газовые хранилища.

Это стало возможным благодаря тому, что в начале года правительство Молдовы одобрило изменения в законодательство, которые открыли возможность всем компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точках соединения с Украиной и разблокировали импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут.

"Суть виртуального реверса заключается в оптимизации транспортной работы операторов ГТС, в частности, при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях. В таком случае операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении, а в другом – газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul). Тогда топливо физически не перемещается через границу, а стороны осуществляют взаимозачет", – пояснили в ОГТСУ.

Этот способ транспортировки считается одним из более прогрессивных коммерческих способов европейского рынка газа. Его преимуществами является экономия топливного газа и уменьшение выбросов CO2 при сжигании ресурса.

Сегодня Украина имеет возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы, при ключевой предпосылке – наличия ресурса в системе.
  • Вчера, 19:20
  • DTV
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