Dnestr.TV

 
0

С 1 марта беженцы из Украины получат большую поддержку от властей Молдовы

С 1 марта беженцы из Украины получат большую поддержку от властей Молдовы

Представитель Совета Европы Уильям Массолин отметил, что пока идут военные действия на Украине , Республика Молдова нуждается в поддержке в управлении потоком беженцев, передает ipn.md

Работа Совета Европы сосредоточена не только на рекомендациях, но и на целевой помощи, способствующей укреплению устойчивой системы убежища и миграции. Уильям Массолин напомнил, что Республика Молдова стала полноправным членом Совета Европы в 1995 году и воспользовалась необходимой поддержкой для установления демократии в стране.

„Мы работали над множеством проектов, таких как борьба с насилием, защита прав человека, развитие демократии и т.д.”, - уточнил представитель Совета Европы.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Жана Костаки заявила, что новый механизм, предусматривающий усиление защиты прав беженцев и мигрантов в Республике Молдова, заставляет власти переосмыслить эти задачи со всех сторон.

„Этот проект Совета Европы отвечает задачам МВД, среднесрочной и долгосрочной повестке дня ведомства. Мы должны бороться с дискриминацией. Наши действия должны быть ориентированы на потребности каждого человека, в том числе путем наращивания потенциала местных органов власти. Нам нужна солидная законодательная база в этой области. Беженцы получат временную защиту с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года”, - сказала Жана Костаки.

„Мы понимаем, что можем оказаться в ситуации, когда нам придется активировать план непредвиденных обстоятельств. Мы следим за потоком иммигрантов из Украины, который не вызывает беспокойства. Однако мы должны быть готовы к такому сценарию и обеспечить защиту украинских беженцев. Любая поддержка партнеров по развитию необходима”, - заявила госсекретарь.

Специальный представитель Совета Европы Лейла Каячик отметила, что „проект, запущенный сегодня, поможет укрепить устойчивость системы приема беженцев. Это обеспечит большую стабильность и облегчит доступ к здравоохранению и другим услугам”.
  • Вчера, 19:41
  • DTV
  • Просмотров: 30
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна