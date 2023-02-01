Представитель Совета Европы Уильям Массолин отметил, что пока идут военные действия на Украине , Республика Молдова нуждается в поддержке в управлении потоком беженцев, передает ipn.md
Работа Совета Европы сосредоточена не только на рекомендациях, но и на целевой помощи, способствующей укреплению устойчивой системы убежища и миграции. Уильям Массолин напомнил, что Республика Молдова стала полноправным членом Совета Европы в 1995 году и воспользовалась необходимой поддержкой для установления демократии в стране.
„Мы работали над множеством проектов, таких как борьба с насилием, защита прав человека, развитие демократии и т.д.”, - уточнил представитель Совета Европы.
Государственный секретарь Министерства внутренних дел Жана Костаки заявила, что новый механизм, предусматривающий усиление защиты прав беженцев и мигрантов в Республике Молдова, заставляет власти переосмыслить эти задачи со всех сторон.
„Этот проект Совета Европы отвечает задачам МВД, среднесрочной и долгосрочной повестке дня ведомства. Мы должны бороться с дискриминацией. Наши действия должны быть ориентированы на потребности каждого человека, в том числе путем наращивания потенциала местных органов власти. Нам нужна солидная законодательная база в этой области. Беженцы получат временную защиту с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года”, - сказала Жана Костаки.
„Мы понимаем, что можем оказаться в ситуации, когда нам придется активировать план непредвиденных обстоятельств. Мы следим за потоком иммигрантов из Украины, который не вызывает беспокойства. Однако мы должны быть готовы к такому сценарию и обеспечить защиту украинских беженцев. Любая поддержка партнеров по развитию необходима”, - заявила госсекретарь.
Специальный представитель Совета Европы Лейла Каячик отметила, что „проект, запущенный сегодня, поможет укрепить устойчивость системы приема беженцев. Это обеспечит большую стабильность и облегчит доступ к здравоохранению и другим услугам”.