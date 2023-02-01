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Торгово-Промышленная палата ПМР представила итоги внедрения дуальной системы образования в Приднестровье

Торгово-Промышленная палата ПМР представила итоги внедрения дуальной системы образования в Приднестровье

Презентация прошла с участием зарубежных партнеров – Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Главными темами обсуждения стали итоги реализации проекта и планы на будущее.

Дуальная система предполагает обучение профессии непосредственно на практике, чтобы выпускник был готов сразу приступить к работе на предприятии, не тратя время на компенсацию разрыва между теорией и практикой.

Главная цель проекта по развитию дуального образования: обеспечить рынок труда востребованными рабочими кадрами. Его внедрение Торгово-Промышленная палата начала в 2019 году. Сегодня в этой системе задействовано уже 4 образовательных учреждения, были также созданы три производственно-образовательных консорциума по подготовке кадров для: машиностроения, легкой промышленности и сельского хозяйства куда вошли 14 предприятий из разных отраслей экономики, сообщается на сайт ТПП ПМР.

Президент ТПП Василий Кожан рассказал зарубежным партнерам об особенностях внедрения дуального образования в Приднестровье, отметив, что в республике разработана своя уникальная система, опираясь на местную экономическую специфику и структуру профессионального образования. При этом у стран, успешно реализующих дуальное обучение, заимствуются лучшие элементы и адаптируются с учетом местной специфики.

С тем, как развивается дуальная система в Приднестровье, иностранная делегация во главе с Президентом ТПП ознакомилась в Тираспольском аграрно-техническом колледже, где готовят мехатроников для агропромышленного комплекса республики, и на обувной фабрике «Флоаре», где проходят практическое обучение студенты-мехатроники легкой промышленности.

При финансовой и организационной поддержке GIZ и SDC в Приднестровье открываются специальные учебные лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Специалистов, умеющих разбираться в механике, гидравлике и электронике, готовят в четырех учебных заведениях для сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности и сферы ЖКХ.

Так, например, в Тираспольском аграрно-техническом колледже в группе мехатроников учатся 35 человек, из них 30 мест – бюджетные. ТПП ежегодно проводит опрос среди 200 членов палаты. Так выясняется потребность в рабочих кадрах и востребованных навыках. Что касается мехатроников, то они сегодня нарасхват: предприятия заинтересованы в специалистах, способных работать с современным оборудованием, оснащенным электроникой. Кроме того, после техникума студенты-мехатроники могут поступить в вуз. Для них предусмотрен сокращенный курс обучения: интегрированный учебный план позволяет учиться на год меньше.

Представители GIZ и SDC отметили, что внедрение Торгово-промышленной палатой дуальной системы образования в Приднестровье проходит успешно: студенты осваивают профессиональные навыки на предприятиях быстрее, а образовательные и технические ресурсы техникумов позволяют улучшить теоретическую подготовку учащихся.

  • Сегодня, 09:21
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