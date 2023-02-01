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Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Об этом глава Франции сообщил в Twitter.

"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - написал Макрон.

Видео с награждения он выложил сегодня, 9 февраля, в своем Twitter.

Накануне, 8 февраля, Зеленский прибыл из Лондона в Париж на встречу с президентом Франции и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ожидается, что он примет участие во внеплановом саммите ЕС в Брюсселе.

Напомним, что Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции, присваивается военным и гражданским лицам за выдающиеся заслуги перед страной в мирное и военное время, также может присуждаться гражданам других государств. Орден был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 году по примеру рыцарских орденов.


  • Сегодня, 09:26
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