Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Об этом глава Франции сообщил в Twitter.
"Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность", - написал Макрон.
Видео с награждения он выложил сегодня, 9 февраля, в своем Twitter.
Накануне, 8 февраля, Зеленский прибыл из Лондона в Париж на встречу с президентом Франции и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ожидается, что он примет участие во внеплановом саммите ЕС в Брюсселе.
Напомним, что Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции, присваивается военным и гражданским лицам за выдающиеся заслуги перед страной в мирное и военное время, также может присуждаться гражданам других государств. Орден был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 году по примеру рыцарских орденов.