В одном из скверов Киева демонтировали памятник Валерию Чкалову.
Как пишет издание УНИАН, местные такое решение поддержали. Говорят: Валерий Чкалов – советский лётчик-испытатель, погибший еще в 40-х. Хотя против Украины он якобы не выступал, у нас есть свои герои, и именно их в противовес советским стоит воспроизводить в камне, считают люди.
Чкалов совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы на американский континент 18–20 июня 1937 года.
Уточняется, что ранее снос монумента согласовало министерство культуры Украины. Оно же предоставило разрешение на снос в городе памятника генералу Николаю Ватутину, который освобождал Киев от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Снос памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.