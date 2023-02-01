Постановлением кабинета министров утверждено положение о порядке размещения на землях Государственного лесного фонда Приднестровья объектов и магистралей государственной важности. Документ устанавливает порядок размещения, строительства и эксплуатации объектов государственной важности на землях Государственного лесного фонда республики.
К объектам и магистралям государственной важности относятся:
- линии электропередач; - линии связи; - магистральные и республиканские автомобильные дороги; - магистральные трубопроводы; - кабельные линии; - другие объекты, отнесенные законодательством ПМР к объектам магистралей государственной важности.
Согласно нормативу:
При выборе участка лесного фонда под строительство объектов лицо, заинтересованное в строительстве объекта, обращается с заявлением о выборе участка в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны, защиты, воспроизводства и пользования лесными ресурсами. В заявлении указывается цель использования, предполагаемое место расположения, обоснование размера участка лесного фонда. Выбор участка должен предполагать наименьший ущерб лесному фонду.
Исполнительный орган на основании представленного заявления в месячный срок со дня обращения определяет совместно с заявителем варианты местоположения участка лесного фонда либо в течение десяти дней со дня обращения направляет заявителю мотивированный отказ.
Результаты выбора участка оформляются актом выбора участка лесного фонда. К акту выбора прилагается план (чертеж) с характеристикой участка по материалам лесоустройства, описанием имеющихся на участке сооружений и объектов и указанием категории земель, прилегающих к границам испрашиваемого участка. При наличии охранной, санитарно-защитной зоны промышленного или иного объекта на участке лесного фонда на план (чертеж) наносятся ее границы.
Акт выбора и план (чертеж) являются основанием для подготовки документации, обосновывающей перевод лесных земель в нелесные по заявленные цели, и действуют в течение трех лет.
При размещении и использовании на землях лесного фонда объектов магистралей государственной важности не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.
Прекращение прав (изъятие) на земельные участки Государственного лесного фонда ПМР, находящиеся в пользовании, аренде у землепользователей и арендаторов, допускается в случаях, связанных с необходимостью размещения республиканских автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения, и производится при отсутствии других вариантов возможного размещения.
Порядок прекращения прав (изъятия) земельных участков лесного фонда для строительства и эксплуатации магистральных и республика автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения, отнесенных законодательством ПМР к объектам государственной важности, определяется Земельным кодеком ПМР.
Размещение объектов капитального строительства в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях и о защитных участках лесов, не допускается.
Перевод лесных земель в нелесные для использования их в целях размещения, строительства и эксплуатации объектов государственной важности на землях Государственного лесного фонда ПМР производится при условии восстановления равновеликой лесной площади в пределах данного административного района.