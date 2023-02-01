Каток в Тирасполе планируют сделать многофункциональным спортивным объектом. Об этом на сессии Тираспольского горсовета рассказал глава столичной госадминистрации Олег Довгопол.
Напомним, после долгого простоя каток откроют для посетителей в эту субботу, 11 февраля. Он проработает в таком тестовом режиме несколько месяцев, потом его вновь закроют на реконструкцию и откроют уже осенью, пишет novostipmr.com.
«Мы будем смотреть по затратам эффективность эксплуатации катка в том виде, в котором он есть. То, что каток будет функционировать, это 100%, единственное - вопрос, с каким покрытием: с настоящим льдом либо с синтетическим. У синтетического льда, пусть это никого не пугает, практически те же параметры, что и у настоящего, единственное, что по эксплуатации на него в разы меньше затрат», – сказал глава города.
Превратить «Снежинку» в многофункциональный крытый объект планируется как раз-таки за счёт использования искусственного покрытия.
«Если мы всё-таки застелим тот синтетический лёд, то сверху сможем его покрывать и искусственной травой для футбола, и покрытием для волейбола-баскетбола, и паркетом для танцев. Всё это тоже может работать в рамках этого катка. Трибуны и раздевалки там есть, инфраструктура тоже, да, она требует ремонта, определённых вложений, но это будет многофункциональный зал, который будет работать и зимой, и летом и по очень доступным ценам», – пояснил Олег Довгопол.
Глава города подчеркнул, что при подготовке запуска катка к открытию было сделано всё, чтобы установить максимально доступные для жителей республики цены. Ранее по такому же принципу подошли к работе «Чудо-града» в Екатерининском парке. Тогда возникали сомнения, хватит ли 5 рублей за вход, чтобы содержать и обслуживать все аттракционы. Время показало, что вполне.
«Доходы "Чудо-града" за сезон составляют порядка 2 млн рублей – за счёт оборота. Да, больше износ, больше ремонта требуется и трудозатрат на его содержание, но он стал доступным, люди пошли и им пользуются. То же самое будет и с катком, мы пытались максимально сделать всё, чтобы тарифы были такими низкими. И я уверен, что мы и с ними сможем содержать каток в нормальном техническом состоянии», – сказал глава госадминистрации.
Напомним, стоимость за два часа катания — 12 рублей для взрослых и 7 — для детей (+ по 3 рубля за аренду коньков). Раньше сеанс стоил 50 рублей.