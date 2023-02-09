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Количество случаев незаконного вывоза денег из Молдовы выросло более чем на 140%

Количество случаев незаконного вывоза денег из Молдовы выросло более чем на 140%

Количество выявленных случаев попыток незаконного перевоза денег через молдавскую границу в 2022-м увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 140%, сообщает sputniknews.ru ссылаясь на Пограничную полицию Молдовы.

"Пограничники совместно с таможенными служащими в течение 2022 года выявили незадекларированные 761 809 долларов США, 422 680 евро, 50 000 израильских шекелей, 3 151 000 украинских гривен и 20 000 фунтов стерлингов", – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что в связи с незаконным провозом денег в 2022 году было зарегистрировано 24 инцидента и выявлено 27 человек, тогда как в 2021 году – только 10 случаев и 11 человек.

Большинство людей, уличенных в прошлом году в незаконном провозе денег, были гражданами Украины, за ними следуют граждане Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Армении и Турции. Они направлялись в Стамбул, Тель-Авив, Варшаву, Вену, Милан и Лондон.
  • Сегодня, 16:43
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