Количество выявленных случаев попыток незаконного перевоза денег через молдавскую границу в 2022-м увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 140%, сообщает sputniknews.ru ссылаясь на Пограничную полицию Молдовы.
"Пограничники совместно с таможенными служащими в течение 2022 года выявили незадекларированные 761 809 долларов США, 422 680 евро, 50 000 израильских шекелей, 3 151 000 украинских гривен и 20 000 фунтов стерлингов", – заявили в ведомстве.
Там также отметили, что в связи с незаконным провозом денег в 2022 году было зарегистрировано 24 инцидента и выявлено 27 человек, тогда как в 2021 году – только 10 случаев и 11 человек.
Большинство людей, уличенных в прошлом году в незаконном провозе денег, были гражданами Украины, за ними следуют граждане Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Армении и Турции. Они направлялись в Стамбул, Тель-Авив, Варшаву, Вену, Милан и Лондон.