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"Пивные грабители" понесут наказание

"Пивные грабители" понесут наказание

Вечером 28 января, в Рыбнице три приятеля решили пойти на дело – украсть несколько бутылок пива. Роли распределили так: двое отвлекают, один забирает.

Пока продавец делала кофе двоим парням 17 и 19 лет, третий – 16-летний юноша – умыкнул упаковку пива: шесть бутылок по два литра, стоящие у входа в магазин, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Тайно похитить выпивку не удалось. Женщина всё увидела. Поняв, что попались, три друга бросились наутёк. Продавец попыталась остановить грабителей, побежала за ними, кричала в след, но задержать не смогла. О случившемся сообщила директору магазина. Тот изначально самостоятельно хотел разобраться с грабителями, но позже всё таки обратился в милицию. Сумму ущерба оценил в 196 рублей ПМР.

Сотрудники Рыбницкого ОВД злоумышленников нашли быстро. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи и лица грабителей.

Правоохранители продолжают разбирательство. По итогу будет дана правовая оценка действиям молодых людей.
  • Сегодня, 16:59
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