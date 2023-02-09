Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проинформировал президента Молдовы Майю Санду о том, что Россия якобы "хочет сменить власть в Молдове".
"Я говорил с президентом Молдовы, с госпожой Санду, и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке – детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", — заявил Зеленский в ходе выступления в Европейском совете.
По его словам, эту информацию ему передали секретные службы. Разведка якобы перехватила "детальный российский план политической ситуации в Молдове", пишет sputniknews.ru.
Молдавская служба разведки и безопасности подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России установить в Республике Молдова лояльный Москве режим. В пресс-релизе учреждения упоминается, что оно проводит оперативные мероприятия по выяснению попыток дестабилизации ситуации в стране и тесно сотрудничает с партнерскими спецслужбами, передает point.md ссылаясь на deschide.md
«СИБ подтверждает, что как из информации, представленной нашими украинскими партнерами, так и по результатам оперативной деятельности Службы, были выявлены акты с целью подрыва государственности Республики Молдова, дестабилизации и нарушения общественного порядка. На данный момент мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку существует риск поставить под угрозу различные текущие оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.
В то же время СИБ заверяет граждан Республики Молдова, что все государственные учреждения работают в обычном режиме и не допустят реализации этих вызовов.
В администрации молдавского президента Майи Санду подтвердили слова Зеленского, сказанные во время выступления на заседании Европейского совета.
"Президент Майя Санду поддерживает непрерывную связь с лидерами государств и правительств европейских стран и другими внешними партнерами, включая президента Зеленского. Они постоянно обмениваются мнениями и информацией о ситуации в регионе", - сказано в заявлении, передает deschide.md
"Наши компетентные органы работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предвосхитить и предотвратить любые попытки подрыва нашего государства", — заявили в администрации президента РМ.
Партия социалистов (ПСРМ) обратилась к СИБ с требованием немедленно опубликовать все документы, подтверждающие заявления президента Украины Владимира Зеленского о подрывной деятельности в Республике Молдова.
"Выступая за независимость, территориальную целостность, суверенитет и постоянный нейтралитет Республики Молдова, подтверждая приверженность международному принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств, ПСРМ категорически не приемлет любые сценарии по втягиванию Молдовы в военные конфликты и геополитические игры", - цитирует заявление партии unimedia.info
Социалисты также заявили о намерении не допустить попытки вмешательства внешних сил во внутренние дела Молдовы.
"... Сегодня СИБ поспешно подтвердил заявления президента Украины Владимира Зеленского. Требуем немедленного обнародования всех материалов о т.н. группах, «готовящихся к подрыву государственности и дестабилизации в республике».
В случае, если такие материалы не будут предоставлены, мы квалифицируем данные декларации как провокационные, призванные дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Молдове, как очередную попытку втянуть страну в военный конфликт. Все эти действия могут иметь одну цель – сохранение власти любой ценой, запрет оппозиции, закрытие неугодных СМИ, цензуру и запрет демократических выборов.
Подобные планы приведут к суровой реакции со стороны народа и Закона. Призываем как власти Молдовы, так и всех международных партнёров, не допустить и не игнорировать попытки дестабилизации ситуации и провокаций в адрес Республики Молдова.
Наша страна нуждается в спокойных, ясных и выверенных действиях и декларациях. Мы выступаем решительно против попыток дестабилизации ситуации в Республике Молдова, как извне, так и изнутри. Наш народ хочет жить в мире.
Именно поэтому мы не оставим без реакции очередную попытку отвлечь людей от множащихся социальных и экономических проблем, которые действующая власть не в состоянии решить", - заключает в своем релизе Партия социалистов.