Свободная демократическая партия Германии, входящая в правительственную коалицию, предлагает предоставить английскому языку статус второго официального, что позволило бы привлечь больше квалифицированных работников из-за рубежа.
Осенью 2022 года "свободные демократы" представили собственную версию "гринкарты" под названием Chancenkarte ("карта возможностей"), призванную решить проблему острой нехватки квалифицированной рабочей силы, говорится в публикации The Guardian, цитирует которую eurointegration.com.ua
"Квалифицированные работники, которые хотят приехать в Германию, должны иметь возможность успешно подать заявку на нашу новую систему "гринкарт", основанную на баллах, даже если они еще не владеют свободно немецким языком", - пояснил представитель партии Йоханнес Фогель.
Он уточнил, что Chancenkarte позволит иностранцам претендовать на работу в Германии, даже если они не владеют свободно немецким языком, а работодателям - позволять таким иностранцам заполнять аппликационные формы на английском языке.
Призыв Свободной демократической партии поддержала Ассоциация немецких промышленно-торговых палат, президент которой Петер Адриан недавно заявил в интервью газете Münchner Merkur: "Английский язык - это мировой язык, и его должно быть достаточно для того, чтобы каждый мог достичь больших успехов во многих немецких компаниях".
Вместе с тем в Ассоциации госслужащих Германии еще в прошлом году выступили против предоставления английскому языку статуса официального, поскольку, как настаивают там, постановления и законы должны "из соображений правовой определенности" быть именно на немецком.
Как отмечает The Guardian, сопротивление инициативе "свободных демократов" заметно сильнее в бывших землях социалистической Германской Демократической Республики, где значительная часть населения выросла, изучая русский, а не английский язык как первый иностранный в школе.
В 2022 году в Германии было зафиксировано рекордное количество вакансий - 844 тысячи, причем наибольший дефицит наблюдался в фармацевтическом, инженерном и IT-секторах. В январе этого года Федеральное агентство занятости зафиксировало 764 326 вакансий на немецких предприятиях.
Глава агентства Андреа Налес в ноябре прошлого года предположила, что Германия - крупнейшая экономика Европы - потребует ежегодного привлечения около 400 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы.