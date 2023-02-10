Власти Молдовы заявляют, что их действия направлены на укрепление стабильности и безопасности в стране, однако эффект от этого зачастую прямо противоположенный. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя одобренный молдавским парламентом "закон о сепаратизме", сообщается на сайте МИД РФ
Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 10 февраля 2023 года( текст выступления приводится без изменений) О ситуации в Молдавии
"Процесс превращения Молдавии, суверенной страны со своими традициями, целями и задачами, в еще одну Украину не просто продолжается, а набирает обороты. Власти страны изображают несогласие с этой очевидной констатацией, утверждая, что это «не соответствует действительности».
Пройдемся по фактам. 6 февраля с.г. Служба информации и безопасности Молдавии приняла решение заблокировать под надуманным предлогом доступ в республике к русскоязычному новостному порталу Rubaltic.ru, а ранее, 19 января с.г., под «блокировку» попали сайты Eadaily.com и Bloknot.ru.
27 января с.г. Совет по телевидению и радио Молдавии оштрафовал телеканал «Первый в Молдове» за якобы «невзвешенную» подачу информации в одной из передач, которая была записана в ноябре 2022 г., то есть еще до закрытия этого канала. Хотела бы напомнить, что с 19 декабря 2022 г. в Молдавии отозваны лицензии у шести русскоязычных телеканалов, в числе которых был «Первый».
Вчера увидела новость, которая меня поразила. Обычно штрафуют за какие-то материалы. В данном случае «штрафу» или предупреждению подверглось СМИ Молдавии, недостаточно, с точки зрения регулятора, публиковавшее информацию о ситуации на Украине. Был взят временной период и подсчитано, что Украину освещали не так много, «как следовало бы». За это и «оштрафовали». Такого не было придумано ни в одной антиутопии. Никто никогда не додумался до подобных попыток художественным образом показать тоталитаризм, диктатуру. Я не видела. Возможно, кто-нибудь пришлет мне ссылку и я прочитаю это произведение. Ни разу не видела, чтобы даже в художественном произведении (будь то фильм или роман) штрафовали за то, что какую-то тему мало навязывали вниманию своей аудитории. Много – бывало. Не так – да. Но чтобы штрафовали за то, что недостаточно показывали?! Сильно. Это новое слово.
При этом западные и украинские СМИ беззастенчиво транслируют в республике откровенно русофобский контент. В отношении них нет ни штрафов, ни замечаний, ни приведения в соответствие с собственным законодательством и международными обязательствами.
В молдавской прессе в открытую обсуждается вопрос о целесообразности сохранения советских памятников. Продолжается политика героизации пособников нацистов.
Руководство Молдавии заявляет о «недостаточности» закрепленного в Конституции нейтрального статуса для обеспечения стабильности и безопасности республики, а также о намерении укреплять отношения с НАТО.
Нам говорят, что это внутреннее дело Республики Молдова. Конечно, это так. Однако нельзя не учитывать, что подобные действия мы уже наблюдали на Украине. Инспирировали их те же внешние силы, которые сейчас навязывают подобный курс Кишиневу. Как и сейчас в Молдавии, когда-то на территории Украины это делалось с явно выраженным недружественным, мягко говоря, подтекстом, под предлогом борьбы с «российской угрозой» и «агентами Кремля». На самом деле, готовились провокации, приведшие впоследствии к необратимым процессам внутри самого государства. Возникает вопрос; если «слагаемые» те же самые, почему результат должен быть иным? Никто из нынешнего руководства Молдавии не хочет себе задать это вопрос?
Власти страны уверяют, что их действия направлены на укрепление стабильности и безопасности. Однако мы видим, что эффект от этого зачастую прямо противоположный.
Свежий пример – принятые Парламентом Молдавии 2 февраля с.г. в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, вводящие в юридический оборот понятия «сепаратизм» и «антиконституционный субъект». Мы уже комментировали данный сюжет в декабре 2022 г., после того, как «закон о сепаратизме» был принят в первом чтении. Указывали на то, что данный шаг «размывает» базовый принцип переговорного процесса приднестровского урегулирования – принцип равенства сторон. Обращали внимание на то, насколько остро он был воспринят в Приднестровье. Призывали к взвешенному, ответственному подходу.
К сожалению, в Кишиневе к этому не прислушались. Результатом стало еще большее отчуждение между берегами Днестра.
В очередной раз призываем молдавские власти не идти на поводу у тех, кто хотел бы сделать из Молдавии очередную «анти-Россию» по украинскому и прибалтийскому сценарию. Убеждены, что сохранение конструктивных и прагматичных отношений соответствует общим интересам наших стран и в первую очередь – народов, связанных вековыми традициями дружбы и славной общей историей", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова