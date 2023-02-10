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Майя Санду определилась с кандидатом в премьеры Молдовы

Майя Санду определилась с кандидатом в премьеры Молдовы
фото: Sputnik / Rodion Proca

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на пост премьер-министра страны. Речан на данный момент занимает пост секретаря Высшего совета безопасности, передаёт sputniknews.ru

"В последующие дни будут проходить дискуссии с коллегами и с господином Речаном о наших приоритетах и повестке на последующий период. Ждем на следующей неделе с программой правления. Фракция PAS выразила поддержку кандидату в премьеры, предложенному президентом, и поддержит пленарно новое правительство", – заявил на брифинге спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Речан заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового кабмина. Он назвал три основных приоритета:

-Порядок и дисциплина в госинститутах, которые должны обслуживать граждан и бизнес;

-"Дать новую жизнь экономике", а именно – больше ресурсов для инвестиций в бизнес, малые и средние предприятия, что приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению зарплат;

-Мир и стабильность, консолидация сектора безопасности, "чтобы все люди чувствовали себя спокойно".

-Особым пунктом кандидат в премьеры выделил сближение с ЕС.

-"Доминанта нашей программы – евроинтеграция. Мы должны ускорить процесс гармонизации законодательства, выполнить все условия, но не для того, чтобы поставить галочку, а обеспечить благосостояние в стране", – заявил Речан.

Ранее в пятницу Наталья Гаврилица объявила об уходе в отставку с поста премьер-министра Молдовы. Майя Санду в тот же день приняла заявление об отставке Гаврилицы и ее правительства.

Высказался по поводу отставки Гаврилицы экс-президент Игорь Додон. Он заявил, что этот кабмин не справился с проблемами страны, но его смены недостаточно. «Я давно говорил, что правительство Натальи Гаврилицы не справляется и несет вину за тяжелую ситуацию, в которой оказалась наша страна. Однако его отставки недостаточно: чтобы вывести страну из глубокого кризиса, нужна полная смена власти через досрочные выборы парламента, на которых настаивают практически все оппозиционные партии», — сказал Додон в интервью ТАСС.

Кто такой Дорин Речан? Что известно о кандидате в премьер-министры

Известно, что в правительствах Влада Филата и Юрия Лянкэ Речан занимал должность министра внутренних дел. Сейчас же он — советник президента Майи Санду по вопросам обороны и нацбезопасности, сообщает newsmaker.md

Согласно резюме Речана, с 2012 по 2015 год он возглавлял МВД Молдовы, будучи назначенным по квоте Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ). До этого, с 2010 по 2012 год, он занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций.

До работы в правительстве Речан работал директором маркетингового отдела в TeleMedia Group. Также он был менеджером проектов в Агентстве реструктуризации предприятий и оказания помощи.

В феврале 2022 года Речан вернулся на госслужбу, став советником Санду. С тех пор его неоднократно пророчили на место премьер-министра.

Согласно декларации о доходах за 2021 год, Речан заработал €4200 как консультант, около 26 тыс. леев как лектор, $9250 как консультант по big data и €21 750 как консультант по анализу данных.

Его супруга, согласно декларации, заработала около 5 млн леев зарплаты в одном из молдавских банков.

Речан также продал свой BMW X3 за 400 тыс. леев и получил около 717 тыс. леев дивидендов от компании US Food Network, соучредителем которой являлся. Компания владеет сетью заведений быстрого питания KFC в Молдове.

На него записано четыре земельных участка и три объекта жилой недвижимости. Он также владеет автомобилем BMW стоимостью €19250. На двоих с супругой у них 21 счет в различных банках, пишет newsmaker.md
  • Вчера, 20:51
  • DTV
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