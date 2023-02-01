Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев провел рабочую встречу с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг. Стороны обсудили детали предстоящего визита в Приднестровье действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ПМР.
Келли Кайдерлинг проинформировала о целях деятельности ее офиса в процессе молдо-приднестровского урегулирования в 2023 году. В ответ Виталий Игнатьев обстоятельно изложил мнение Приднестровья о причинах усугубляющейся деградации ситуации в переговорном процессе. При этом дипломат подчеркнул вклад приднестровской стороны в сохранение переговорных механизмов - в частности, исполнение Приднестровьем в полном объеме договоренностей из пакета «Берлин плюс» и неизменную приверженность руководства страны к миру и стабильности.
фото: mid.gospmr
Виталий Игнатьев призвал ОБСЕ обратить особое внимание на деструктивные действия Кишинева. Среди примеров: блокирование импорта медикаментов, передвижения приднестровского автотранспорта; банковские ограничения; а также выход из соглашения по телекоммуникациям.
Основное внимание в ходе встречи было уделено молдавскому так называемому закону о сепаратизме, несущему прямую угрозу переговорному процессу. По данной теме состоялся обстоятельный и подробный обмен мнениями, а также оценками.
Дальнейшие дискуссии по этому вопросу будут продолжены на следующей неделе в рамках визита высокой делегации действующего председательства ОБСЕ в Приднестровье.