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Виталий Игнатьев обсудил с главой миссии ОБСЕ молдавский «закон о сепаратизме»

Виталий Игнатьев обсудил с главой миссии ОБСЕ молдавский «закон о сепаратизме»

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев провел рабочую встречу с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг. Стороны обсудили детали предстоящего визита в Приднестровье действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ПМР.

Келли Кайдерлинг проинформировала о целях деятельности ее офиса в процессе молдо-приднестровского урегулирования в 2023 году. В ответ Виталий Игнатьев обстоятельно изложил мнение Приднестровья о причинах усугубляющейся деградации ситуации в переговорном процессе. При этом дипломат подчеркнул вклад приднестровской стороны в сохранение переговорных механизмов - в частности, исполнение Приднестровьем в полном объеме договоренностей из пакета «Берлин плюс» и неизменную приверженность руководства страны к миру и стабильности.

Виталий Игнатьев обсудил с главой миссии ОБСЕ молдавский «закон о сепаратизме»
фото: mid.gospmr

Виталий Игнатьев призвал ОБСЕ обратить особое внимание на деструктивные действия Кишинева. Среди примеров: блокирование импорта медикаментов, передвижения приднестровского автотранспорта; банковские ограничения; а также выход из соглашения по телекоммуникациям.

Основное внимание в ходе встречи было уделено молдавскому так называемому закону о сепаратизме, несущему прямую угрозу переговорному процессу. По данной теме состоялся обстоятельный и подробный обмен мнениями, а также оценками.

Дальнейшие дискуссии по этому вопросу будут продолжены на следующей неделе в рамках визита высокой делегации действующего председательства ОБСЕ в Приднестровье.
  • Вчера, 21:03
  • DTV
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