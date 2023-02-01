Dnestr.TV

 
0

Минобороны Румынии намерено закупить 150 бронемашин Piranha 5

Минобороны Румынии намерено закупить 150 бронемашин Piranha 5

Министерство национальной обороны Румынии запросило в парламенте предварительное одобрение закупки 150 бронемашин Piranha 5. Об этом в пятницу сообщило агентство Agerpres, передает ТАСС.

Затраты, максимальный уровень которых оценивается в $674 млн, рассчитаны на основе данных, имеющихся в настоящее время, отмечается в письме, которое глава военного ведомства Анджел Тылвэр направил спикерам обеих палат румынского парламента. Реальные цены могут измениться в зависимости от экономических условий в момент подписания контракта.

В документе также уточняется, что производство бронемашин Piranha 5 будет осуществлено в Румынии, в соответствии с подписанным в марте прошлого года меморандумом между Бухарестским механическим заводом (UMB) и General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH, которым определяются сроки и условия взаимодействия с целью производства бронемашин Piranha 5 для румынской армии, а также создания мощностей по производству и техобслуживанию на территории Румынии.

  • Вчера, 20:55
  • DTV
  • Просмотров: 29
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна