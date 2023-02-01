Министерство национальной обороны Румынии запросило в парламенте предварительное одобрение закупки 150 бронемашин Piranha 5. Об этом в пятницу сообщило агентство Agerpres, передает ТАСС.
Затраты, максимальный уровень которых оценивается в $674 млн, рассчитаны на основе данных, имеющихся в настоящее время, отмечается в письме, которое глава военного ведомства Анджел Тылвэр направил спикерам обеих палат румынского парламента. Реальные цены могут измениться в зависимости от экономических условий в момент подписания контракта.
В документе также уточняется, что производство бронемашин Piranha 5 будет осуществлено в Румынии, в соответствии с подписанным в марте прошлого года меморандумом между Бухарестским механическим заводом (UMB) и General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH, которым определяются сроки и условия взаимодействия с целью производства бронемашин Piranha 5 для румынской армии, а также создания мощностей по производству и техобслуживанию на территории Румынии.