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В Украине разоблачили схему экспорта в Европу золота и платины

В Украине разоблачили схему экспорта в Европу золота и платины

Правоохранители разоблачили преступную схему вывоза из Украины драгоценных и цветных металлов, которую наладили представители частной киевской компании и должностные лица Волынской таможни. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в субботу, 11 февраля.

"В двух грузовиках с прицепами злоумышленники пытались вывезти за пределы страны более 45,5 тонн лома, содержащего цветные и драгоценные металлы. Поскольку такой экспорт запрещен законом, груз был оформлен как латунный шлак. На самом же деле в грузовиках были целые и измельченные микросхемы, в составе которых есть платина, золото, цветные металлы. Получатель – немецкое предприятие", – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, стоимость сырья, которое пытались незаконно вывезти из Украины, составляет более $200 тысяч. Суд арестовал груз, а также оба грузовика стоимостью около $150 тысяч.

Продолжается расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до 6 лет.

Также назначен ряд экспертиз.

На этой неделе СБУ и ГБР проводили масштабную спецоперацию по всей вертикали таможни. Обыски прошли в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и восьми региональных таможнях Украины, сообщало СБУ.

Обыски прошли в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

"Установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - говорится в сообщении.
  • Вчера, 21:04
  • DTV
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