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Молния ударила в статую Христа в Рио, очевидцу удалось сделать фото

Молния ударила в статую Христа в Рио, очевидцу удалось сделать фото

В известную статую Христа-Искупителя, расположенную в бразильском городе Рио-де-Жанейро, ударила молния. Момент попадания молнии в статую очевидцы выложили в социальных сетях.

На кадре видно, что молния попала прямо в голову Христа-Искупителя. По имеющимся данным, 38-метровый монумент не пострадал.

30 декабря 2022 года сообщалось, что статую Христа-Искупителя окрасили в цвета флага Бразилии в память о трехкратном чемпионе мира по футболу Пеле, пишет gazeta.ru.

Молния ударила в статую Христа в Рио, очевидцу удалось сделать фото
ФОТО: ФЕРНАНДО БРАГА / FSBRAGAPHOTOS

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в Рио-де-Жанейро началась кампания по сбору средств на сохранение статуи Христа-Искупителя. Издание отмечает, что спад в экономике страны отразился и на возможностях по ее техническому обслуживанию. При этом сообщалось, что церковь тратит около $889 тыс. в год на поддержание статуи, которую часто повреждают удары молнии, а также еще несколько тысяч долларов на заработные платы и социальные проекты.

В 2010 году пальцы, голову и брови статуи повредила молния, после чего были проведены реставрационные работы и установлены молниеотводы.

Торжественное открытие и освящение статуи Христа-Искупителя состоялось 12 октября 1931 года. Она стала значимой частью бразильской культуры.

  • Вчера, 21:09
  • DTV
  • Просмотров: 38
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