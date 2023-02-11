В известную статую Христа-Искупителя, расположенную в бразильском городе Рио-де-Жанейро, ударила молния. Момент попадания молнии в статую очевидцы выложили в социальных сетях.
На кадре видно, что молния попала прямо в голову Христа-Искупителя. По имеющимся данным, 38-метровый монумент не пострадал.
30 декабря 2022 года сообщалось, что статую Христа-Искупителя окрасили в цвета флага Бразилии в память о трехкратном чемпионе мира по футболу Пеле, пишет gazeta.ru.
ФОТО: ФЕРНАНДО БРАГА / FSBRAGAPHOTOS
До этого агентство Bloomberg сообщало, что в Рио-де-Жанейро началась кампания по сбору средств на сохранение статуи Христа-Искупителя. Издание отмечает, что спад в экономике страны отразился и на возможностях по ее техническому обслуживанию. При этом сообщалось, что церковь тратит около $889 тыс. в год на поддержание статуи, которую часто повреждают удары молнии, а также еще несколько тысяч долларов на заработные платы и социальные проекты.
В 2010 году пальцы, голову и брови статуи повредила молния, после чего были проведены реставрационные работы и установлены молниеотводы.
Торжественное открытие и освящение статуи Христа-Искупителя состоялось 12 октября 1931 года. Она стала значимой частью бразильской культуры.