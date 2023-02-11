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В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль

В Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль

Центр гуманитарного разминирования намерены создать на Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает ria.ru.

"В Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и будет обобщать информацию о нуждах разминирования из министерств, областных военных администрации, стран-партнеров и международных организаций", - написал украинский премьер в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, а также поможет привлечь все возможные ресурсы для разминирования.

Ранее Шмыгаль после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил, что Европейский союз запустит программу гуманитарного разминирования территории Украины на 25 миллионов евро.
  • Вчера, 21:21
  • DTV
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