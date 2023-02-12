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Трюдо сообщил, что над Канадой сбили неопознанный объект

Трюдо сообщил, что над Канадой сбили неопознанный объект

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. Об этом в субботу сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Twitter.

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом", - заявил он, добавив, что объект был сбит американским истребителем F-22, передает ТАСС.

Кроме того, Трюдо заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта. По его словам, "теперь канадские военные обнаружат и проанализируют обломки объекта".

Ранее телеканал Global News сообщил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады. По данным его источников, это "могут быть шары-шпионы".

Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект был беспилотным, американские и канадские военные вели наблюдение за ним в течение последних суток, заявил в субботу Белый дом по итогам переговоров лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо, сообщает ria.ru.

"Президент Байден ранее сегодня провел разговор с премьер-министром Трюдо о неопознанном беспилотном объекте в воздушном пространстве Северной Америки. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов, и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команда по нацбезопасности", - проинформировали в американской администрации.

Как сообщили в Белом доме, "по предосторожности и по рекомендации своих военных" президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату.

"Президент уполномочил американские истребители в рамках NORAD провести операцию, после чего американский самолет F-22 сбил данный объект на территории Канады при тесной координации с канадскими властями", - следует из заявления.

Помимо этого, Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения. Лидеры двух стран также условились продолжать тесно сотрудничать в целях обнаружения и отслеживания подобных аппаратов в североамериканском воздушном пространстве.

Федеральное бюро расследований США начнет совместно с Пентагоном изучать обломки неопознанного беспилотника, который сбили в небе над Канадой. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер. Он добавил, что за объектом военные США и Канады наблюдали в течение суток, прежде чем приняли решение сбить его.

Беспилотник появился в небе над Аляской в пятницу вечером. Американцы следили за ним с помощью двух истребителей F-22. Сообщается, что они пытались «определить природу объекта». Когда летательный аппарат добрался до воздушного пространства Канады, его решили сбить.

Американцы использовали для уничтожения ракету AIM 9X. Теперь ФБР, американские и канадские военные будут изучать обломки. Напомним, это уже второй неопознанный объект, который появляется в небе над США. В первом случае Пентагону понадобилось гораздо больше времени, чтобы решиться на атаку беспилотника, пишет mk.ru.
  • Сегодня, 10:27
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