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Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью

Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО осенью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на представителя главы Альянса Оану Лунгеску.

"У него нет намерения добиваться продления мандата", — сказала она.

Столтенберг находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок полномочий генсека НАТО продлили в марте прошлого года, сообщает ria.ru.

Вместе с тем, по информации немецкой газеты Welt am Sonntag, среди стран-членов Альянса есть неформальное соглашение о продлении мандата Столтенберга до весны 2024 года, чтобы в апреле он мог председательствовать на саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию НАТО. Об этом издание сообщило со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации собеседников газеты, причиной запланированного продления, официальное решение о котором примут весной, стали "выдающиеся услуги НАТО", которые оказал Столтенберг, особенно на фоне конфликта на Украине. Они также отметили, что продление срока полномочий генсека также "гарантирует стабильность на вершине Альянса в сложное время".

Источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы Всемирного банка Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.
  • Сегодня, 10:33
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